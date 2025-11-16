Türkiye
Aliyev: Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan'daki kısmının inşaatı neredeyse tamamlandı
Aliyev: Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan’daki kısmının inşaatı neredeyse tamamlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede Bakü ile Erivan arasında imzalanan anlaşmada... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nda konuştu.Aliyev, “Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarındaki kısmının inşası tamamlanmak üzeredir. İlk etapta 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu demiryolu, Orta Koridor'un (Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı) ana arteri olacak” açıklamasında bulundu.Son üç yılda Azerbaycan üzerinden Orta Koridor'daki yük trafiğinin yüzde 90 oranında arttığı bilgisini veren Aliyev, “Orta Koridor'un geliştirilmesi, ülkelerimiz için stratejik öneme sahiptir. Ulaştırma ve lojistik altyapısının modernize edilmesi, gümrük işlemlerinin senkronize edilmesi ve dijitalleştirme konusundaki ortak çabalarımız, yük taşıma hacimlerini artırmak, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda işbirliğini geliştirmek için geniş imkanlar oluşturuyor” diye konuştu.8 Ağustos 2025'te Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin mutabakata varılan anlaşma metninin Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları tarafından paraflanmasıyla ilgili bir bildiri kabul edilmişti. Erivan ayrıca, ‘Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolunun’ (TRIPP) kurulması için ABD ve üçüncü taraflarla işbirliği yapmayı kabul etmişti.
Aliyev: Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan’daki kısmının inşaatı neredeyse tamamlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede Bakü ile Erivan arasında imzalanan anlaşmada 'Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu' olarak adlandırılan Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan'daki kısmının inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nda konuştu.
Aliyev, “Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarındaki kısmının inşası tamamlanmak üzeredir. İlk etapta 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu demiryolu, Orta Koridor'un (Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı) ana arteri olacak” açıklamasında bulundu.
Son üç yılda Azerbaycan üzerinden Orta Koridor'daki yük trafiğinin yüzde 90 oranında arttığı bilgisini veren Aliyev, “Orta Koridor'un geliştirilmesi, ülkelerimiz için stratejik öneme sahiptir. Ulaştırma ve lojistik altyapısının modernize edilmesi, gümrük işlemlerinin senkronize edilmesi ve dijitalleştirme konusundaki ortak çabalarımız, yük taşıma hacimlerini artırmak, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda işbirliğini geliştirmek için geniş imkanlar oluşturuyor” diye konuştu.
8 Ağustos 2025'te Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin mutabakata varılan anlaşma metninin Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları tarafından paraflanmasıyla ilgili bir bildiri kabul edilmişti. Erivan ayrıca, ‘Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolunun’ (TRIPP) kurulması için ABD ve üçüncü taraflarla işbirliği yapmayı kabul etmişti.
