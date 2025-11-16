https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/aliyev-zengezur-koridorunun-azerbaycandaki-kisminin-insaati-neredeyse-tamamlandi-1101041407.html

Aliyev: Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan’daki kısmının inşaatı neredeyse tamamlandı

Aliyev: Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan’daki kısmının inşaatı neredeyse tamamlandı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede Bakü ile Erivan arasında imzalanan anlaşmada... 16.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-16T15:08+0300

2025-11-16T15:08+0300

2025-11-16T15:11+0300

dünya

azerbaycan

i̇lham aliyev

bakü

erivan

ermenistan

beyaz saray

abd

donald trump

nikol paşinyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101040371_0:0:747:421_1920x0_80_0_0_84828f2cdfeb70f3c170a2a58ac97863.png

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nda konuştu.Aliyev, “Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarındaki kısmının inşası tamamlanmak üzeredir. İlk etapta 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu demiryolu, Orta Koridor'un (Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı) ana arteri olacak” açıklamasında bulundu.Son üç yılda Azerbaycan üzerinden Orta Koridor'daki yük trafiğinin yüzde 90 oranında arttığı bilgisini veren Aliyev, “Orta Koridor'un geliştirilmesi, ülkelerimiz için stratejik öneme sahiptir. Ulaştırma ve lojistik altyapısının modernize edilmesi, gümrük işlemlerinin senkronize edilmesi ve dijitalleştirme konusundaki ortak çabalarımız, yük taşıma hacimlerini artırmak, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda işbirliğini geliştirmek için geniş imkanlar oluşturuyor” diye konuştu.8 Ağustos 2025'te Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin mutabakata varılan anlaşma metninin Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları tarafından paraflanmasıyla ilgili bir bildiri kabul edilmişti. Erivan ayrıca, ‘Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolunun’ (TRIPP) kurulması için ABD ve üçüncü taraflarla işbirliği yapmayı kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-beyaz-sarayda-aliyev-ve-pasinyani-agirliyor-kalici-baristan-cok-eminim-1098458120.html

azerbaycan

bakü

erivan

ermenistan

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, i̇lham aliyev, bakü, erivan, ermenistan, beyaz saray, abd, donald trump, nikol paşinyan, washington