https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/yapay-zeka-ile-iliski-yukseliste-bir-sonraki-asama-bosanmalarda-patlama--1100973273.html
Yapay zeka ile ilişki yükselişte, bir sonraki aşama boşanmalarda patlama
Yapay zeka ile ilişki yükselişte, bir sonraki aşama boşanmalarda patlama
Sputnik Türkiye
‘Yapay zeka aşkları’ evliliklerde yeni bir sadakatsizlik biçimi haline geliyor. Detaylar haberde...
2025-11-13T15:36+0300
2025-11-13T15:36+0300
2025-11-13T15:36+0300
yaşam
yapay zeka
ai
ilişki
aşk
boşanma
evlilik
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100973092_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ac8e0ce99d4c28b7ca8b2268f533bc79.jpg
Yapay zekanın işten terapilere kadar hayatın her alanına sızdığı günümüzde, ‘insan-yapay zeka ilişkileri’ giderek daha yaygın hale geliyor.Sohbet robotları (chatbotlar) her zaman ulaşılabilir, duygusal destek sunabiliyor ve asla tartışmıyorlar. Ancak uzun süreli evliliklerde bu ‘kusursuz’ sanal partnerler yeni krizler yaratıyor.‘Boşanma sayıları artıyor’Teknoloji haberleri platformu Wired’ın haberine göre Reddit gibi sosyal medya platformlarında, yapay zekanın 'ilişkileri nasıl bozduğuna' dair sayısız paylaşım yapılıyor.ABD’li bir kadın ‘14 yıllık evliliğini’ eşi ‘seksi Latin bebek’ adını verdiği bir yapay zeka karakterine bağlandığı ve bu uygulamaya binlerce dolar harcadığı için boşandığını söylüyor.Başka bir örnekte, New York’lu yazar Eva, yapay zeka partnerlerine duygusal olarak bağımlı hale geldiğini itiraf etti ve bunu ‘sevgilisini aldatıyormuş gibi hissettiği’ gerekçesiyle insan partneriyle ilişkisini sonlandırdı.Hukuki sorunlar da yaratıyorUzmanlara göre, bu tür 'bot ilişkileri' yalnızca duygusal değil, hukuki sorunlar da yaratıyor. ABD’de bazı eyaletlerde, artık 'yapay zeka ile aldatma' boşanma gerekçesi olarak kabul ediliyor.Sohbet botları ile ilişkiler yalnızca duygusal değil, ‘mali sorunlara’ da yol açabiliyor. Bazı çiftlerde, yapay zeka uygulamalarına yapılan gizli harcamalar veya abonelik ödemeleri ‘israf’ olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yapay-zeka-firtinasi-onumuzdeki-yil-meslegini-kaybetmesi-en-olasi-7-sektor-aciklandi-1100932951.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100973092_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4d8f46820e6d42186cbca260cc66c5d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yapay zeka ile ilişki, aşk, boşanma, evlilik, haberler, yapay zeka haberleri
yapay zeka ile ilişki, aşk, boşanma, evlilik, haberler, yapay zeka haberleri
Yapay zeka ile ilişki yükselişte, bir sonraki aşama boşanmalarda patlama
‘Yapay zeka aşkları’ evliliklerde yeni bir sadakatsizlik biçimi haline geliyor ve dünya genelinde hukuk sistemi buna nasıl yanıt vereceğini henüz bilmiyor.
Yapay zekanın işten terapilere kadar hayatın her alanına sızdığı günümüzde, ‘insan-yapay zeka ilişkileri’ giderek daha yaygın hale geliyor.
Sohbet robotları (chatbotlar) her zaman ulaşılabilir, duygusal destek sunabiliyor ve asla tartışmıyorlar. Ancak uzun süreli evliliklerde bu ‘kusursuz’ sanal partnerler yeni krizler yaratıyor.
‘Boşanma sayıları artıyor’
Teknoloji haberleri platformu Wired’ın haberine göre Reddit gibi sosyal medya platformlarında, yapay zekanın 'ilişkileri nasıl bozduğuna' dair sayısız paylaşım yapılıyor.
ABD’li bir kadın ‘14 yıllık evliliğini’ eşi ‘seksi Latin bebek’ adını verdiği bir yapay zeka karakterine bağlandığı ve bu uygulamaya binlerce dolar harcadığı için boşandığını söylüyor.
Başka bir örnekte, New York’lu yazar Eva, yapay zeka partnerlerine duygusal olarak bağımlı hale geldiğini itiraf etti ve bunu ‘sevgilisini aldatıyormuş gibi hissettiği’ gerekçesiyle insan partneriyle ilişkisini sonlandırdı.
Hukuki sorunlar da yaratıyor
Uzmanlara göre, bu tür 'bot ilişkileri' yalnızca duygusal değil, hukuki sorunlar da yaratıyor. ABD’de bazı eyaletlerde, artık 'yapay zeka ile aldatma' boşanma gerekçesi olarak kabul ediliyor.
Sohbet botları ile ilişkiler yalnızca duygusal değil, ‘mali sorunlara’ da yol açabiliyor. Bazı çiftlerde, yapay zeka uygulamalarına yapılan gizli harcamalar veya abonelik ödemeleri ‘israf’ olarak değerlendiriliyor.