https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/yapay-zeka-ile-iliski-yukseliste-bir-sonraki-asama-bosanmalarda-patlama--1100973273.html

Yapay zeka ile ilişki yükselişte, bir sonraki aşama boşanmalarda patlama

Yapay zeka ile ilişki yükselişte, bir sonraki aşama boşanmalarda patlama

Sputnik Türkiye

‘Yapay zeka aşkları’ evliliklerde yeni bir sadakatsizlik biçimi haline geliyor. Detaylar haberde...

2025-11-13T15:36+0300

2025-11-13T15:36+0300

2025-11-13T15:36+0300

yaşam

yapay zeka

ai

ilişki

aşk

boşanma

evlilik

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100973092_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ac8e0ce99d4c28b7ca8b2268f533bc79.jpg

Yapay zekanın işten terapilere kadar hayatın her alanına sızdığı günümüzde, ‘insan-yapay zeka ilişkileri’ giderek daha yaygın hale geliyor.Sohbet robotları (chatbotlar) her zaman ulaşılabilir, duygusal destek sunabiliyor ve asla tartışmıyorlar. Ancak uzun süreli evliliklerde bu ‘kusursuz’ sanal partnerler yeni krizler yaratıyor.‘Boşanma sayıları artıyor’Teknoloji haberleri platformu Wired’ın haberine göre Reddit gibi sosyal medya platformlarında, yapay zekanın 'ilişkileri nasıl bozduğuna' dair sayısız paylaşım yapılıyor.ABD’li bir kadın ‘14 yıllık evliliğini’ eşi ‘seksi Latin bebek’ adını verdiği bir yapay zeka karakterine bağlandığı ve bu uygulamaya binlerce dolar harcadığı için boşandığını söylüyor.Başka bir örnekte, New York’lu yazar Eva, yapay zeka partnerlerine duygusal olarak bağımlı hale geldiğini itiraf etti ve bunu ‘sevgilisini aldatıyormuş gibi hissettiği’ gerekçesiyle insan partneriyle ilişkisini sonlandırdı.Hukuki sorunlar da yaratıyorUzmanlara göre, bu tür 'bot ilişkileri' yalnızca duygusal değil, hukuki sorunlar da yaratıyor. ABD’de bazı eyaletlerde, artık 'yapay zeka ile aldatma' boşanma gerekçesi olarak kabul ediliyor.Sohbet botları ile ilişkiler yalnızca duygusal değil, ‘mali sorunlara’ da yol açabiliyor. Bazı çiftlerde, yapay zeka uygulamalarına yapılan gizli harcamalar veya abonelik ödemeleri ‘israf’ olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yapay-zeka-firtinasi-onumuzdeki-yil-meslegini-kaybetmesi-en-olasi-7-sektor-aciklandi-1100932951.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka ile ilişki, aşk, boşanma, evlilik, haberler, yapay zeka haberleri