Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtılar: Şoför ölümden döndü
Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtılar: Şoför ölümden döndü
Sputnik Türkiye
Malatya'da içinde yolcu bulunan belediye otobüsü ile bir araç arasında çıkan yol verme tartışmasında, otomobil sürücüsü ateş açtı. Otobüs şoförü ölümden dönerken yolcular büyük panik yaşadı.
türki̇ye
malatya
otobüs
otobüs şöförü
silahlı saldırı
Malatya'da belediye otobüsü ile bir araç arasındaki yol verme tartışmasında, arabanın sürücüsü bir anda silahını çıkararak otobüse ateş açtı. Kurşun, otobüs şoförünü sıyırıp geçerken otobüste panik yaşandı. Yolcu dolu otobüse ateş açtıBüyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K, Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı. Tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti. Otobüste büyük panik yaşandı. Olay anı otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
türki̇ye
malatya
malatya, otobüs, otobüs şöförü, silahlı saldırı
malatya, otobüs, otobüs şöförü, silahlı saldırı

Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtılar: Şoför ölümden döndü

Malatya'da içinde yolcu bulunan belediye otobüsü ile bir araç arasında çıkan yol verme tartışmasında, otomobil sürücüsü ateş açtı. Otobüs şoförü ölümden dönerken yolcular büyük panik yaşadı.
Malatya'da belediye otobüsü ile bir araç arasındaki yol verme tartışmasında, arabanın sürücüsü bir anda silahını çıkararak otobüse ateş açtı. Kurşun, otobüs şoförünü sıyırıp geçerken otobüste panik yaşandı.

Yolcu dolu otobüse ateş açtı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K, Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı. Tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti. Otobüste büyük panik yaşandı.
Olay anı otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
