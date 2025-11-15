https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/yol-verme-tartismasinda-belediye-otobusune-ates-actilar-sofor-olumden-dondu-1101028353.html

Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtılar: Şoför ölümden döndü

türki̇ye

malatya

otobüs

otobüs şöförü

silahlı saldırı

Malatya'da belediye otobüsü ile bir araç arasındaki yol verme tartışmasında, arabanın sürücüsü bir anda silahını çıkararak otobüse ateş açtı. Kurşun, otobüs şoförünü sıyırıp geçerken otobüste panik yaşandı. Yolcu dolu otobüse ateş açtıBüyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K, Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı. Tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti. Otobüste büyük panik yaşandı. Olay anı otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

