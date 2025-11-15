https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/yol-verme-tartismasinda-belediye-otobusune-ates-actilar-sofor-olumden-dondu-1101028353.html
Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtılar: Şoför ölümden döndü
Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtılar: Şoför ölümden döndü
Sputnik Türkiye
Malatya'da içinde yolcu bulunan belediye otobüsü ile bir araç arasında çıkan yol verme tartışmasında, otomobil sürücüsü ateş açtı. Otobüs şoförü ölümden... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T14:17+0300
2025-11-15T14:17+0300
2025-11-15T14:17+0300
türki̇ye
malatya
otobüs
otobüs şöförü
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101028200_15:0:1363:758_1920x0_80_0_0_fe26d651f20c3f35dd2417ceebe53d38.png
Malatya'da belediye otobüsü ile bir araç arasındaki yol verme tartışmasında, arabanın sürücüsü bir anda silahını çıkararak otobüse ateş açtı. Kurşun, otobüs şoförünü sıyırıp geçerken otobüste panik yaşandı. Yolcu dolu otobüse ateş açtıBüyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K, Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı. Tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti. Otobüste büyük panik yaşandı. Olay anı otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/bein-sportsun-binasina-oyuncak-silahla-giren-supheli-tutuklandi-1100947590.html
türki̇ye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101028200_184:0:1195:758_1920x0_80_0_0_c61cded45662d0db2330035431d30e38.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
malatya, otobüs, otobüs şöförü, silahlı saldırı
malatya, otobüs, otobüs şöförü, silahlı saldırı
Yol verme tartışmasında belediye otobüsüne ateş açtılar: Şoför ölümden döndü
Malatya'da içinde yolcu bulunan belediye otobüsü ile bir araç arasında çıkan yol verme tartışmasında, otomobil sürücüsü ateş açtı. Otobüs şoförü ölümden dönerken yolcular büyük panik yaşadı.
Malatya'da belediye otobüsü ile bir araç arasındaki yol verme tartışmasında, arabanın sürücüsü bir anda silahını çıkararak otobüse ateş açtı. Kurşun, otobüs şoförünü sıyırıp geçerken otobüste panik yaşandı.
Yolcu dolu otobüse ateş açtı
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerine ait otobüsün sürücüsü E.K, Başharık Mahallesi'nde yol verme nedeniyle bir sürücüyle tartıştı. Tartışma üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içerisinde yolcuların da olduğu otobüse tabancayla ateş etti. Otobüste büyük panik yaşandı.
Olay anı otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.