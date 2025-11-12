https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/bein-sportsun-binasina-oyuncak-silahla-giren-supheli-tutuklandi-1100947590.html

BeIN Sports’un binasına oyuncak silahla giren şüpheli tutuklandı

BeIN Sports’un binasına oyuncak silahla giren şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu BeIN Sports’un İstanbul Ayazağa’daki televizyon binasına silahla giren şüpheli tutuklandı. Şahsın binaya oyuncak silahla... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T19:51+0300

2025-11-12T19:51+0300

2025-11-12T19:51+0300

türki̇ye

güntekin onay

bein sports

oyuncak silah

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100859802_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eeed5b62c476eda7adeea36a44d03.jpg

BeIN SPORTS'un binasına oyuncak silahla giren şüpheli 'cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan tutuklandı.Gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheli Kemal S. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Sulh ceza hakimliği, Kemal S'nin tutuklanmasına karar verdi.Şüpheli Kemal S, savcılıktaki ifadesinde eşi Emine S'nin telefonuna indirdiği uygulama sayesinde görüşmeleri dinleyebildiğini, 9 Kasım'da eşinin telefonunda görüşmelere baktığında, spor yorumcusu Güntekin Onay'ın eşini azarladığını ve durumu amirine anlattığını fark ettiğini iddia etti.Bu duruma çok içerlediğini ifade eden Kemal S, olay günü eşinin iş yerinde olduğunu, başta içeri girmesine engel olmaya çalıştığını, içeri girdiğinde güvenlik amirinin karşısına çıktığını, ona belindeki oyuncak silahı gösterdiğini ve kimseye zarar verme niyetinin olmadığını, Güntekin Onay'la görüşeceğini söylediğini belirtti.Pişman olmadığını söylediKemal S, daha sonra silahı kafasına dayayarak Güntekin Onay'ın eşinden özür dilemesini istediğini, Onay'ın eşinden özür dilediğini öğrenince oyuncak boncuklu silahı polise verdiğini, kimseye silahla tehditte bulunmadığını ve pişman olmadığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yag-fabrikasinda-patlama-10-isci-yaralandi-1100938075.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güntekin onay, bein sports, oyuncak silah, silahlı saldırı