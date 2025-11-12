https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/bein-sportsun-binasina-oyuncak-silahla-giren-supheli-tutuklandi-1100947590.html
BeIN Sports'un binasına oyuncak silahla giren şüpheli tutuklandı
BeIN Sports'un binasına oyuncak silahla giren şüpheli tutuklandı
Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki televizyon binasına silahla giren şüpheli tutuklandı. Şahsın binaya oyuncak silahla... 12.11.2025
Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu BeIN Sports’un İstanbul Ayazağa’daki televizyon binasına silahla giren şüpheli tutuklandı. Şahsın binaya oyuncak silahla baskın yaptığı ortaya çıkmıştı.
BeIN SPORTS'un binasına oyuncak silahla giren şüpheli 'cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan tutuklandı.
Gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheli Kemal S. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, Kemal S'nin tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheli Kemal S, savcılıktaki ifadesinde eşi Emine S'nin telefonuna indirdiği uygulama sayesinde görüşmeleri dinleyebildiğini, 9 Kasım'da eşinin telefonunda görüşmelere baktığında, spor yorumcusu Güntekin Onay'ın eşini azarladığını ve durumu amirine anlattığını fark ettiğini iddia etti.
Bu duruma çok içerlediğini ifade eden Kemal S, olay günü eşinin iş yerinde olduğunu, başta içeri girmesine engel olmaya çalıştığını, içeri girdiğinde güvenlik amirinin karşısına çıktığını, ona belindeki oyuncak silahı gösterdiğini ve kimseye zarar verme niyetinin olmadığını, Güntekin Onay'la görüşeceğini söylediğini belirtti.
Pişman olmadığını söyledi
Kemal S, daha sonra silahı kafasına dayayarak Güntekin Onay'ın eşinden özür dilemesini istediğini, Onay'ın eşinden özür dilediğini öğrenince oyuncak boncuklu silahı polise verdiğini, kimseye silahla tehditte bulunmadığını ve pişman olmadığını ifade etti.