ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump’ın talimatıyla Batı Yarımküre’deki 'narko-teröristleri' hedef alan Güney Mızrağı Harekatı’nın başlatıldığını... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Batı Yarımküre'deki 'narko-teröristleri' ortadan kaldırmak için 'Güney Mızrağı' operasyonunu başlattığını duyurdu.Hegseth yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
ABD 'Güney Mızrağı' operasyonunu duyurdu: 'Batı Yarımküre, Amerika'nın mahallesidir'
02:12 14.11.2025 (güncellendi: 02:13 14.11.2025)
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump’ın talimatıyla Batı Yarımküre’deki 'narko-teröristleri' hedef alan Güney Mızrağı Harekatı’nın başlatıldığını açıkladı.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Batı Yarımküre'deki 'narko-teröristleri' ortadan kaldırmak için 'Güney Mızrağı' operasyonunu başlattığını duyurdu.
Hegseth yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, GÜNEY MIZRAĞI Harekatı'nı duyuruyorum. Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü ve Güney Komutanlığı liderliğindeki bu görev, vatanımızı savunuyor, narko-teröristleri Yarımküremizden uzaklaştırıyor ve vatanımızı halkımızı öldüren uyuşturuculardan koruyor. Batı Yarımküre, Amerika'nın mahallesidir ve onu koruyacağız"