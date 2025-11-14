Türkiye
ABD 'Güney Mızrağı' operasyonunu duyurdu: 'Batı Yarımküre, Amerika'nın mahallesidir'
ABD 'Güney Mızrağı' operasyonunu duyurdu: 'Batı Yarımküre, Amerika'nın mahallesidir'
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump'ın talimatıyla Batı Yarımküre'deki 'narko-teröristleri' hedef alan Güney Mızrağı Harekatı'nın başlatıldığını...
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Batı Yarımküre'deki 'narko-teröristleri' ortadan kaldırmak için 'Güney Mızrağı' operasyonunu başlattığını duyurdu.Hegseth yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
SON HABERLER
abd, pete hegseth, donald trump, abd
abd, pete hegseth, donald trump, abd

ABD 'Güney Mızrağı' operasyonunu duyurdu: 'Batı Yarımküre, Amerika'nın mahallesidir'

02:12 14.11.2025
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Başkan Trump’ın talimatıyla Batı Yarımküre’deki 'narko-teröristleri' hedef alan Güney Mızrağı Harekatı’nın başlatıldığını açıkladı.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Batı Yarımküre'deki 'narko-teröristleri' ortadan kaldırmak için 'Güney Mızrağı' operasyonunu başlattığını duyurdu.
Hegseth yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, GÜNEY MIZRAĞI Harekatı'nı duyuruyorum. Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü ve Güney Komutanlığı liderliğindeki bu görev, vatanımızı savunuyor, narko-teröristleri Yarımküremizden uzaklaştırıyor ve vatanımızı halkımızı öldüren uyuşturuculardan koruyor. Batı Yarımküre, Amerika'nın mahallesidir ve onu koruyacağız"

