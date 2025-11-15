https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/ukraynali-parlamenter-seferber-edilen-askerlerin-yuzde-80i-daha-egitim-merkezlerindeyken-firar-1101030195.html

Ukraynalı parlamenter: Seferber edilen askerlerin yüzde 80'i daha eğitim merkezlerindeyken firar ediyor

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Kostenko, seferber edilen askerlerin yüzde 80’inin daha eğitim merkezlerindeyken firar ettiklerini belirtti. 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Rada Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Sekreteri Roman Kostenko, Ukrayna'da seferber edilen kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin daha eğitim merkezlerindeyken firar ettiklerini, ülkedeki asker kaçaklarının sayısının milyonlarca olduğunu ve firar oranlarının yakında ordudaki asker sayısına ulaşacağını ifade etti.Kostenko, “İnsanların daha iyi seferber edilebilmesi için koşullar yaratmamız gerekiyor. Genel olarak insanların yüzde 80'i eğitim merkezlerinden kaçıyor ve yetkililer onları geri getirmek veya kaçmaktan korkacakları koşullar yaratmak için hiçbir şey yapmıyor. Etrafta dolaşan, saklanan ve kenardan izleyen milyonlarca asker kaçağımız var. Çözülmesi gereken birçok sorunumuz var. Çok yakında birliklerini izinsiz bir şekilde terk edenlerin sayısı ordudaki asker sayısına eşit olacak ve toplumun ayrı bir kesimi haline gelecek olan bu insanlar, toplumun savaşan kesiminden şikayetçi olacak” diye konuştu.Daha önce The New Voice of Ukraine (NV) sitesi, Cuma günü Başsavcılık verilerine atıfta bulunarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde bir birlikten firar ve izinsiz ayrılma nedeniyle açılan ceza davalarının sayısının Şubat 2022'den bu yana 311 bini aştığını bildirmişti.İngiliz Financial Times gazetesi Salı günü, Ukraynalı askeri personel ve uzmanlara atfen Kiev'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde personel sayısı, seferberlik ve firar konularında ciddi sorunlar yaşadığını, bunun sonucunda cephenin bazı bölgelerinde asker bile olmadığını yazmıştı.

