'UAEA, Zaporojye NGS'yi besleyen Dneprovskaya hattının kesildiği konusunda bilgilendirildi'

Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Ukrayna tarafından kesilen ana enerji hattı ‘Dneprovskaya’ konusunda UAEA’nın bilgilendirildiğini ve... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Zaporojye Nükleer Güç Santrali İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina yaptığı açıklamada, Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Ukrayna tarafından kesilen ‘Dneprovskaya’ enerji hattı hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Yaşina, hattın devre dışı kalmasının ardından santralin kendi ihtiyaçlarının yedek ‘Ferrosplavnaya-1’ hattı üzerinden karşılandığını, güvenlik sınırlarının ihlal edilmediğini ve radyasyon seviyelerinin doğal arka plan değerlerini aşmadığını vurguladı.Yaşina, son kesinti sonrası santralin istikrarlı bir şekilde çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, “Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde her şey yolunda. Santral normal, stabil çalışma düzeninde” dedi.Zaporojya NGS’nin aktardığı bilgilere göre, ‘Dneprovskaya’ hattı otomatik koruma sisteminin devreye girmesi sonucu kesildi. Santral yönetimi, hattın hala devre dışı olduğunu ve kesintinin gerekçesine dair Ukrayna’dan herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını bildirdi. Radyasyon seviyelerinin ise kesinti sonrasında da doğal arka plan seviyelerinde kaldığı kaydedildi.

