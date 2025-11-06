Rusya: NATO ülkeleri, Zaporojye NGS'de nükleer provokasyon planlıyor
Rusya'ya karşı yürütülen askeri mücadele kapsamında Kiev rejimine her türlü desteği veren Batı, saldırıların suçlusu olarak göstermek için provokasyon planlarına da devam ediyor.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) nükleer provokasyon planladığını açıkladı.
SVR'nin açıklamasına göre Batılı ülkeler, Zaporojye NGS'deki nükleer çekirdeği eritmek suretiyle sabotaj düzenleme seçeneğini değerlendiriyor.
NATO üyelerinin Kiev rejimine Ukraynalılar ve AB vatandaşları arasında can kaybına yol açacak sabotajlar düzenlemesi için telkinde bulunduğunu kaydeden SVR, "Ukrayna'nın batı sınırı yakınında Kiev'in kontrolündeki bölgelerde yaşayanlar ve AB ülkelerinin vatandaşları radyoaktif partiküllerin yayılmasından etkilenecek" ifadelerini kullandı.
SVR, söz konusu planın en zor tarafının, sorumluluğun Rusya'ya nasıl yükleneceği olduğunu aktaran SVR, "Batı, bu konuyu önceden medyada duyurarak kamuoyunun Kiev'in tarafını tutmasını planlıyor" bilgisini paylaştı.
