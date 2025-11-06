Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rusya-nato-ulkeleri-zaporojye-ngsde-nukleer-provokasyon-planliyor-1100785684.html
Rusya: NATO ülkeleri, Zaporojye NGS'de nükleer provokasyon planlıyor
Rusya: NATO ülkeleri, Zaporojye NGS'de nükleer provokasyon planlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'ya karşı yürütülen askeri mücadele kapsamında Kiev rejimine her türlü desteği veren Batı, saldırıların suçlusu olarak göstermek için provokasyon... 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T12:14+0300
2025-11-06T12:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kiev
batı
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
nato
zaporojye
zaporojye bölgesi
zaporojye nükleer güç santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100785259_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_9d6bed6199969ad579dd13011cc0b668.jpg
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) nükleer provokasyon planladığını açıkladı.SVR'nin açıklamasına göre Batılı ülkeler, Zaporojye NGS'deki nükleer çekirdeği eritmek suretiyle sabotaj düzenleme seçeneğini değerlendiriyor.NATO üyelerinin Kiev rejimine Ukraynalılar ve AB vatandaşları arasında can kaybına yol açacak sabotajlar düzenlemesi için telkinde bulunduğunu kaydeden SVR, "Ukrayna'nın batı sınırı yakınında Kiev'in kontrolündeki bölgelerde yaşayanlar ve AB ülkelerinin vatandaşları radyoaktif partiküllerin yayılmasından etkilenecek" ifadelerini kullandı.SVR, söz konusu planın en zor tarafının, sorumluluğun Rusya'ya nasıl yükleneceği olduğunu aktaran SVR, "Batı, bu konuyu önceden medyada duyurarak kamuoyunun Kiev'in tarafını tutmasını planlıyor" bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/galatasaraydan-avrupa-sahnesinde-tarihi-aksam-1100779085.html
rusya
kiev
batı
zaporojye
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100785259_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7f89e94d42d4b163c3ab247186161978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kiev, batı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nato, zaporojye, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali
rusya, kiev, batı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nato, zaporojye, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali

Rusya: NATO ülkeleri, Zaporojye NGS'de nükleer provokasyon planlıyor

12:14 06.11.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya'ya karşı yürütülen askeri mücadele kapsamında Kiev rejimine her türlü desteği veren Batı, saldırıların suçlusu olarak göstermek için provokasyon planlarına da devam ediyor.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) nükleer provokasyon planladığını açıkladı.

SVR'nin açıklamasına göre Batılı ülkeler, Zaporojye NGS'deki nükleer çekirdeği eritmek suretiyle sabotaj düzenleme seçeneğini değerlendiriyor.

NATO üyelerinin Kiev rejimine Ukraynalılar ve AB vatandaşları arasında can kaybına yol açacak sabotajlar düzenlemesi için telkinde bulunduğunu kaydeden SVR, "Ukrayna'nın batı sınırı yakınında Kiev'in kontrolündeki bölgelerde yaşayanlar ve AB ülkelerinin vatandaşları radyoaktif partiküllerin yayılmasından etkilenecek" ifadelerini kullandı.

SVR, söz konusu planın en zor tarafının, sorumluluğun Rusya'ya nasıl yükleneceği olduğunu aktaran SVR, "Batı, bu konuyu önceden medyada duyurarak kamuoyunun Kiev'in tarafını tutmasını planlıyor" bilgisini paylaştı.
seyir hali - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
SEYİR HALİ
Galatasaray’dan Avrupa sahnesinde tarihi akşam
09:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала