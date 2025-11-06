https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/rusya-nato-ulkeleri-zaporojye-ngsde-nukleer-provokasyon-planliyor-1100785684.html

Rusya: NATO ülkeleri, Zaporojye NGS'de nükleer provokasyon planlıyor

Rusya: NATO ülkeleri, Zaporojye NGS'de nükleer provokasyon planlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'ya karşı yürütülen askeri mücadele kapsamında Kiev rejimine her türlü desteği veren Batı, saldırıların suçlusu olarak göstermek için provokasyon... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-06T12:14+0300

2025-11-06T12:14+0300

2025-11-06T12:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kiev

batı

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

nato

zaporojye

zaporojye bölgesi

zaporojye nükleer güç santrali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100785259_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_9d6bed6199969ad579dd13011cc0b668.jpg

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) nükleer provokasyon planladığını açıkladı.SVR'nin açıklamasına göre Batılı ülkeler, Zaporojye NGS'deki nükleer çekirdeği eritmek suretiyle sabotaj düzenleme seçeneğini değerlendiriyor.NATO üyelerinin Kiev rejimine Ukraynalılar ve AB vatandaşları arasında can kaybına yol açacak sabotajlar düzenlemesi için telkinde bulunduğunu kaydeden SVR, "Ukrayna'nın batı sınırı yakınında Kiev'in kontrolündeki bölgelerde yaşayanlar ve AB ülkelerinin vatandaşları radyoaktif partiküllerin yayılmasından etkilenecek" ifadelerini kullandı.SVR, söz konusu planın en zor tarafının, sorumluluğun Rusya'ya nasıl yükleneceği olduğunu aktaran SVR, "Batı, bu konuyu önceden medyada duyurarak kamuoyunun Kiev'in tarafını tutmasını planlıyor" bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/galatasaraydan-avrupa-sahnesinde-tarihi-aksam-1100779085.html

rusya

kiev

batı

zaporojye

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kiev, batı, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nato, zaporojye, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali