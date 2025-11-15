Türkiye
Türkiye, 23 yılda 13 bin 377 kültür varlığını geri aldı
Türkiye, 23 yılda 13 bin 377 kültür varlığını geri aldı
Türkiye'den yurt dışına kaçırılan 13 bin 377 kaçak kültür varlığı 'evine' geri döndü.
2025-11-15T11:23+0300
2025-11-15T11:23+0300
Türkiye'den yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının peşine düşen Türkiye, 23 yılda 13 bin 377 kaçak kültür varlığının iadesini sağladı. Kültür varlığı kaçakçılığımıza karşı sessiz kalmayacağız vurgusu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı. Dün akşam, Galata Kulesi'nin eşsiz silueti üzerinde "Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız." şeklinde güçlü bir mesaj verdiklerini bildiren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:"Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve başladığımız 2018'den bu yana 9 bin 62, 2002'den bu yana ise 13 bin 377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık. Sadece 2024 yılında 1149, 2025'te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk. Bu toprakların mirası bize emanet. Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım. 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun."
Türkiye, 23 yılda 13 bin 377 kültür varlığını geri aldı

15.11.2025
Türkiye'den yurt dışına kaçırılan 13 bin 377 kaçak kültür varlığı 'evine' geri döndü.
Türkiye'den yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının peşine düşen Türkiye, 23 yılda 13 bin 377 kaçak kültür varlığının iadesini sağladı.

Kültür varlığı kaçakçılığımıza karşı sessiz kalmayacağız vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı. Dün akşam, Galata Kulesi'nin eşsiz silueti üzerinde "Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız." şeklinde güçlü bir mesaj verdiklerini bildiren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve başladığımız 2018'den bu yana 9 bin 62, 2002'den bu yana ise 13 bin 377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık. Sadece 2024 yılında 1149, 2025'te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk. Bu toprakların mirası bize emanet. Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım. 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun."
Marcus Aurelius'un bronz heykeli törenle resmen Türkiye'ye iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
Marcus Aurelius heykeli Cleveland Sanat Müzesi'ndeki törenle Türkiye'ye iade edildi
15 Nisan
