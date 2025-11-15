https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/turkiye-23-yilda-13-bin-377-kultur-varligini-geri-aldi-1101024979.html

Türkiye, 23 yılda 13 bin 377 kültür varlığını geri aldı

Türkiye, 23 yılda 13 bin 377 kültür varlığını geri aldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'den yurt dışına kaçırılan 13 bin 377 kaçak kültür varlığı 'evine' geri döndü. 15.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-15T11:23+0300

2025-11-15T11:23+0300

2025-11-15T11:23+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

unesco

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098329835_0:368:903:876_1920x0_80_0_0_0eaa4bc26d16aa9fea11bb1a0e8c0a6c.jpg

Türkiye'den yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının peşine düşen Türkiye, 23 yılda 13 bin 377 kaçak kültür varlığının iadesini sağladı. Kültür varlığı kaçakçılığımıza karşı sessiz kalmayacağız vurgusu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı. Dün akşam, Galata Kulesi'nin eşsiz silueti üzerinde "Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız." şeklinde güçlü bir mesaj verdiklerini bildiren Bakan Ersoy, şunları kaydetti:"Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz. Göreve başladığımız 2018'den bu yana 9 bin 62, 2002'den bu yana ise 13 bin 377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık. Sadece 2024 yılında 1149, 2025'te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk. Bu toprakların mirası bize emanet. Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım. 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/marcus-aurelius-heykeli-cleveland-sanat-muzesindeki-torenle-turkiyeye-iade-edildi-1095389843.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet nuri ersoy, unesco, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı