Beyaz Saray: İsviçre'ye uygulanan gümrük vergileri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüldü
Beyaz Saray: İsviçre'ye uygulanan gümrük vergileri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüldü
ABD'de yüksek gıda fiyatları gümrük vergilerinde muafiyete yol açıyor. İsviçre'ye uygulanan gümrük vergileri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüldü. Anlaşmada pek... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin aylarca süren müzakerelerin ardından İsviçre'ye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüldüğü bildirildi. Yüzde 39'luk oran ABD'nin herhangi bir ülkenin mallarına uyguladığı en yüksek vergi oranlarından biriydi.Trump yönetiminin Amerikalı tüketicilerde kaygıya yol açan yüksek gıda fiyatlarını hafifletmek amacıyla bazı tarifelere geniş kapsamlı muafiyetler getirmeye hazırlandığı bildirilmişti.Söz konusu açıklamada, İsviçre ve Lihtenştayn'a Avrupa Birliği'ne uygulanan muamelenin aynısı olmak üzere yüzde 15 karşılıklı gümrük vergisi olacağı bildirildi.200 milyar dolarlık yatırım ve vergisiz gıda ürünleriAçıklamada, yeni anlaşmanın ayrıca İsviçre ve Lihtenştayn şirketlerinin ABD'ye en az 200 milyar dolar yatırım yapmasını, 2026 yılında ise en az 67 milyar dolarlık yatırım yapmasını öngördüğü belirtildi.Ayrıca yeni anlaşmayla İsviçre ve Lihtenştayn'ın taze ve kuru yemişler, deniz ürünleri, meyveler, kimyasallar ve viski ve rom gibi içkiler de dahil olmak üzere çeşitli tarım ve sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini de kaldıracağı belirtildi. İsviçre'nin ABD kümes hayvanları, sığır eti ve bizon eti için gümrük vergisi oranı kotası uygulamayı kabul ettiği belirtildi.
Beyaz Saray: İsviçre'ye uygulanan gümrük vergileri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüldü

21:30 14.11.2025
ABD'de yüksek gıda fiyatları gümrük vergilerinde muafiyete yol açıyor. İsviçre'ye uygulanan gümrük vergileri yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüldü. Anlaşmada pek çok gıdanın gümrük vergileri kaldırıldı.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin aylarca süren müzakerelerin ardından İsviçre'ye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüldüğü bildirildi. Yüzde 39'luk oran ABD'nin herhangi bir ülkenin mallarına uyguladığı en yüksek vergi oranlarından biriydi.
Trump yönetiminin Amerikalı tüketicilerde kaygıya yol açan yüksek gıda fiyatlarını hafifletmek amacıyla bazı tarifelere geniş kapsamlı muafiyetler getirmeye hazırlandığı bildirilmişti.
Söz konusu açıklamada, İsviçre ve Lihtenştayn'a Avrupa Birliği'ne uygulanan muamelenin aynısı olmak üzere yüzde 15 karşılıklı gümrük vergisi olacağı bildirildi.

200 milyar dolarlık yatırım ve vergisiz gıda ürünleri

Açıklamada, yeni anlaşmanın ayrıca İsviçre ve Lihtenştayn şirketlerinin ABD'ye en az 200 milyar dolar yatırım yapmasını, 2026 yılında ise en az 67 milyar dolarlık yatırım yapmasını öngördüğü belirtildi.
Ayrıca yeni anlaşmayla İsviçre ve Lihtenştayn'ın taze ve kuru yemişler, deniz ürünleri, meyveler, kimyasallar ve viski ve rom gibi içkiler de dahil olmak üzere çeşitli tarım ve sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini de kaldıracağı belirtildi. İsviçre'nin ABD kümes hayvanları, sığır eti ve bizon eti için gümrük vergisi oranı kotası uygulamayı kabul ettiği belirtildi.
DÜNYA
Trump: Mahkeme aleyhimde karar verirse ABD 2 trilyon dolardan fazla tazminat ödeme yapmak zorunda kalır
10 Kasım, 23:53
