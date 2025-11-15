https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/trump-bbcye-1-ila-5-milyar-dolar-arasinda-tazminat-davasi-acacaklarini-duyurdu-1101025911.html

Trump, BBC'ye 1 ila 5 milyar dolar arasında tazminat davası açacaklarını duyurdu

Trump, BBC'ye 1 ila 5 milyar dolar arasında tazminat davası açacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskını öncesi konuşmalarını montajlamakla suçladığı BBC’ye karşı gelecek hafta 1 ila 5 milyar dolar arasında tazminat davası... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre baskınına ilişkin yaptığı konuşmalarının montajlandığını iddia ettiği BBC’ye karşı 1 ila 5 milyar dolar arasında tazminat davası açacaklarını açıkladı.Washington'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Muhtemelen önümüzdeki hafta, 1 milyar ile 5 milyar dolar arasında bir tazminat talebiyle dava açacağız. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı. BBC, Trump'a perşembe günü bir özür mektubu göndermişti.Trump'ın avukatları, BBC'nin geri çekme, özür ve uzlaşma talebini kabul etmemesi halinde 1 milyar dolar (760 milyon sterlin) tazminat davası açmakla tehdit ettikten sonra, kurum tazminat talebini reddetti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile henüz konuşmadığını belirten Trump, hafta sonu onu aramayı planladığını belirtti. Ne olmuştu?Olay, BBC News’te 28 Ekim 2024’te yayımlanan Panorama programında ortaya çıkmıştı. Belgeselde Trump’ın 2021 Başkanlık seçiminden önce yaptığı iki farklı konuşma tek bir konuşma gibi gösterilmiş, montaj neticesinde Trump’ın destekçilerine “Kongreye yürüyün ve savaşın” mesajı verdiği algısı yaratılmıştı. Gerçekte Trump’ın konuşmaları barışçıl protesto çağrısı içeriyordu.Olay, BBC Yönetim Kuruluna sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıktı. Ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etti.ABD medyası, Trump’ın avukatlarının BBC’ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti. İngiltere Başbakanı Starmer ise, “Yanlışların yapıldığı yerde herkes kendi evinin önünü süpürmeli. BBC, hesap verebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı ve hataları hızlıca düzeltmeli” açıklamasını yaptı.

