Trump'a montaj skandalı büyüyor: BBC özür diledi ama tazminat ödemeyi reddetti
Trump'a montaj skandalı büyüyor: BBC özür diledi ama tazminat ödemeyi reddetti
BBC, Donald Trump’ın 6 Ocak konuşmasını kesip biçerek “şiddete çağrı yapmış gibi gösterdiği” gerekçesiyle özür diledi ancak eski başkanın 1 milyar dolarlık... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Trump'a montaj skandalı büyüyor: BBC özür diledi ama tazminat ödemeyi reddetti

BBC, Donald Trump’ın 6 Ocak konuşmasını kesip biçerek “şiddete çağrı yapmış gibi gösterdiği” gerekçesiyle özür diledi ancak eski başkanın 1 milyar dolarlık tazminat talebini reddetti. Montaj skandalı sonrası BBC’de iki üst düzey isim istifa etti. Tartışma büyürken, Trump tarafı “sistematik karalama” iddiasını sürdürüyor.
BBC, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına ilişkin Panorama programında yapılan montajın Donald Trump’ın sözlerini yanlış yansıttığını kabul ederek özür diledi. Ancak Trump’ın avukatlarının istediği 1 milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi. BBC, “Defamasyon (iftira) için hukuki zemin yok” dedi.

Montaj, Trump’ı 'şiddete teşvik etmiş' gibi gösterdi

Kuruluş, konuşmanın farklı bölümlerinin tek bir bütün gibi gösterilmesinin, Trump’ın doğrudan şiddet çağrısı yaptığı izlenimini doğurduğunu kabul etti.
BBC, programın yeniden yayınlanmayacağını açıkladı.
Anahtar kelimeler: Donald Trump, BBC, Panorama, montaj, defamasyon, tazminat, 6 Ocak Kongre baskını.

Trump’ın 1 milyar dolarlık tazminat talebi

Trump’ın avukatları, BBC’den:
Tam ve açık bir geri çekme”,
Özür”,
Maddi tazminat
talep etti.
Aksi halde 1 milyar dolarlık dava açılacağı bildirildi.
BBC ise cevabi mektubunda, tazminat talebini reddeden beş hukuki gerekçe sıraladı:
1.
Program ABD’de yayınlanmadı.
2.
Montajın Trump’a zarar verdiğine dair kanıt yok (Trump’ın yeniden seçilmesini örnek gösteriyorlar).
3.
Edit, konuşmayı kısaltmak içindi, kötü niyet yoktu.
4.
12 saniyelik klip, bağlamı içinde değerlendirilmeliydi.
5.
Siyasi ifadeler, ABD yasalarında olağanüstü yüksek bir hukuki koruma altında.

BBC’de sarsıntı: İki üst düzey i̇stifa

Montaj skandalı, kurum içinde kriz yarattı.
BBC Genel Müdürü Tim Davie,
Haber Başkanı Deborah Turness,
görevlerinden istifa etti.
Hükümet ise BBC’nin bağımsızlığına vurgu yaptı. Kültür Bakanı Lisa Nandy, “BBC, bağımsızlığını çok sıkı korur” dedi.

Yeni skandal: Newsnight’ta da benzer montaj

Telegraph’ın ortaya çıkardığı bilgilere göre, 2022’deki Newsnight yayınında da Trump’ın aynı konuşması yanıltıcı biçimde birleştirilmiş görünüyor.
Programda Trump şu şekilde sunulmuştu:
We fight like hell…” cümlesi, konuşmanın çok daha sonraki bir bölümünden alınarak öne taşındı.
Trump’ın eski özel kalemi Mick Mulvaney bile canlı yayında, “Bu video konuşmayı kesip biçmiş” diyerek BBC’yi eleştirdi.

Trump cephesi: Sistematik karalama

Trump’ın hukuk ekibi Telegraph’a yaptığı açıklamada,
BBC’nin Trump’a karşı sistematik bir karalama kampanyası yürüttüğü artık açık” yorumunda bulundu.
BBC ise yeni iddiaları da incelemeye aldığını ve “en yüksek editoryal standartların” korunacağını duyurdu.
