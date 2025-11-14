https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/trumpa-montaj-skandali-buyuyor-bbc-ozur-diledi-ama-tazminat-odemeyi-reddetti-1100998699.html

Trump'a montaj skandalı büyüyor: BBC özür diledi ama tazminat ödemeyi reddetti

BBC, Donald Trump’ın 6 Ocak konuşmasını kesip biçerek “şiddete çağrı yapmış gibi gösterdiği” gerekçesiyle özür diledi ancak eski başkanın 1 milyar dolarlık... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

BBC, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına ilişkin Panorama programında yapılan montajın Donald Trump’ın sözlerini yanlış yansıttığını kabul ederek özür diledi. Ancak Trump’ın avukatlarının istediği 1 milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi. BBC, “Defamasyon (iftira) için hukuki zemin yok” dedi.Montaj, Trump’ı 'şiddete teşvik etmiş' gibi gösterdiKuruluş, konuşmanın farklı bölümlerinin tek bir bütün gibi gösterilmesinin, Trump’ın doğrudan şiddet çağrısı yaptığı izlenimini doğurduğunu kabul etti.BBC, programın yeniden yayınlanmayacağını açıkladı.Anahtar kelimeler: Donald Trump, BBC, Panorama, montaj, defamasyon, tazminat, 6 Ocak Kongre baskını.Trump’ın 1 milyar dolarlık tazminat talebiTrump’ın avukatları, BBC’den:BBC ise cevabi mektubunda, tazminat talebini reddeden beş hukuki gerekçe sıraladı:BBC’de sarsıntı: İki üst düzey i̇stifaMontaj skandalı, kurum içinde kriz yarattı.Hükümet ise BBC’nin bağımsızlığına vurgu yaptı. Kültür Bakanı Lisa Nandy, “BBC, bağımsızlığını çok sıkı korur” dedi.Yeni skandal: Newsnight’ta da benzer montajTelegraph’ın ortaya çıkardığı bilgilere göre, 2022’deki Newsnight yayınında da Trump’ın aynı konuşması yanıltıcı biçimde birleştirilmiş görünüyor.Programda Trump şu şekilde sunulmuştu:“We fight like hell…” cümlesi, konuşmanın çok daha sonraki bir bölümünden alınarak öne taşındı.Trump’ın eski özel kalemi Mick Mulvaney bile canlı yayında, “Bu video konuşmayı kesip biçmiş” diyerek BBC’yi eleştirdi.Trump cephesi: Sistematik karalamaTrump’ın hukuk ekibi Telegraph’a yaptığı açıklamada,“BBC’nin Trump’a karşı sistematik bir karalama kampanyası yürüttüğü artık açık” yorumunda bulundu.BBC ise yeni iddiaları da incelemeye aldığını ve “en yüksek editoryal standartların” korunacağını duyurdu.

