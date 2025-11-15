Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna için 140 milyar euroyu asla desteklemem

Asla, hiçbir zaman Ukrayna için 140 milyar euroya razı olmayacağım, çünkü bu iki yıl daha sürmesi demektir. Slovakya’nın, Ukrayna’ya önümüzdeki iki yıl için 140 milyar euro sağlayacak herhangi bir mali ya da başka bir mekanizmanın parçası olmasını reddediyorum. Ben devam etmesini istemiyorum, bitmesini istiyorum