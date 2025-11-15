https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-icin-140-milyar-euroyu-asla-desteklemem-1101021720.html
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna için 140 milyar euroyu asla desteklemem
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna için 140 milyar euroyu asla desteklemem
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna için hazırlanan 140 milyar euroluk AB planını reddetti. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T01:37+0300
2025-11-15T01:37+0300
2025-11-15T01:37+0300
dünya
robert fico
slovakya
avrupa birliği
ab
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_c41674029bdb2b5d03a775017d890659.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği’nin Kiev’e yönelik 140 milyar euroluk planına hiçbir zaman onay vermeyeceğini, çünkü bunun çatışmayı iki yıl daha uzatacağını söyledi. Fico, Avrupa Birliği’nin 2026–2027 yıllarında Ukrayna’nın askeri harcamalarını karşılamaya yönelik bir plan üzerinde çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:Ekim ayı sonunda Fico, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya ait varlıkları Ukrayna için kullanma planının başarısız olabileceğini, bunun ciddi riskler taşıdığını, bunlar arasında Rusya’nın karşı önlemleri, uluslararası hukukun ihlali ve Rusya’nın açabileceği davaların bulunduğunu söylemişti.Kasım ayı başında ise Fico, hükümetin başında kaldığı sürece Slovakya’nın, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın varlıklarını Ukrayna’nın askeri harcamalarını karşılamak için kullanma fikrini desteklemeyeceğini de açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/abd-bmde-rusya-karsiti-degisiklik-onergesine-ilk-kez-hayir-dedi-1101020494.html
slovakya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_42:0:701:494_1920x0_80_0_0_d094b43dedb5539e01f3e918565c7e2c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya
robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna için 140 milyar euroyu asla desteklemem
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna için hazırlanan 140 milyar euroluk AB planını reddetti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği’nin Kiev’e yönelik 140 milyar euroluk planına hiçbir zaman onay vermeyeceğini, çünkü bunun çatışmayı iki yıl daha uzatacağını söyledi.
Fico, Avrupa Birliği’nin 2026–2027 yıllarında Ukrayna’nın askeri harcamalarını karşılamaya yönelik bir plan üzerinde çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:
Asla, hiçbir zaman Ukrayna için 140 milyar euroya razı olmayacağım, çünkü bu iki yıl daha sürmesi demektir. Slovakya’nın, Ukrayna’ya önümüzdeki iki yıl için 140 milyar euro sağlayacak herhangi bir mali ya da başka bir mekanizmanın parçası olmasını reddediyorum. Ben devam etmesini istemiyorum, bitmesini istiyorum
Ekim ayı sonunda Fico, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya ait varlıkları Ukrayna için kullanma planının başarısız olabileceğini, bunun ciddi riskler taşıdığını, bunlar arasında Rusya’nın karşı önlemleri, uluslararası hukukun ihlali ve Rusya’nın açabileceği davaların bulunduğunu söylemişti.
Kasım ayı başında ise Fico, hükümetin başında kaldığı sürece Slovakya’nın, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın varlıklarını Ukrayna’nın askeri harcamalarını karşılamak için kullanma fikrini desteklemeyeceğini de açıklamıştı.