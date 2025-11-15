Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/sindirgida-41lik-deprem-1101021965.html
Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte deprem meydana geldi. Depremin bazı illerden hissedildiği bildiriliyor. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T03:17+0300
2025-11-15T03:21+0300
son depremler
balıkesir
sındırgı
afad
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095618253_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34ec460bbd965c36afe8f476b9fdc55f.jpg
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 03.04'te kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, depremin bazı illerde hissedildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/doc-dr-ozmen-turkiye-tarihinde-gorulmemis-diyerek-yorumladi-sindirgidaki-sarsinti-sayisi-sira-disi-1101002743.html
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095618253_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_950794f042e9042e0c37b6e97c8c7260.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balıkesir, sındırgı, afad, deprem, deprem son dakika
balıkesir, sındırgı, afad, deprem, deprem son dakika

Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

03:17 15.11.2025 (güncellendi: 03:21 15.11.2025)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte deprem meydana geldi. Depremin bazı illerden hissedildiği bildiriliyor.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 03.04'te kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, depremin bazı illerde hissedildiği bildirildi.
Doç. Dr. Özmen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
SON DEPREMLER
Doç. Dr. Özmen 'Türkiye tarihinde görülmemiş' diyerek yorumladı: 'Sındırgı'daki sarsıntı sayısı sıra dışı'
Dün, 13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала