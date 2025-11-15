https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/sindirgida-41lik-deprem-1101021965.html
Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve 7 km derinlikte deprem meydana geldi. Depremin bazı illerden hissedildiği bildiriliyor. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 03.04'te kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, depremin bazı illerde hissedildiği bildirildi.
03:17 15.11.2025 (güncellendi: 03:21 15.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı saat 03.04'te kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, depremin bazı illerde hissedildiği bildirildi.