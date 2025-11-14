https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/doc-dr-ozmen-turkiye-tarihinde-gorulmemis-diyerek-yorumladi-sindirgidaki-sarsinti-sayisi-sira-disi-1101002743.html

Doç. Dr. Özmen 'Türkiye tarihinde görülmemiş' diyerek yorumladı: 'Sındırgı'daki sarsıntı sayısı sıra dışı'

Doç. Dr. Özmen 'Türkiye tarihinde görülmemiş' diyerek yorumladi: 'Sındırgı'daki sarsıntı sayısı sıra dışı'

Sputnik Türkiye

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ağustos ayından bu yana... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Doç. Dr. Özmen, Sındırgı’daki sismik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Sındırgı’da çok sıra dışı bir aktivite'10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 3 ayda bölgede 18 bine yakın sarsıntı kaydedildiğini belirten Özmen, bunların ikisi 6,1, yaklaşık 80’inin ise 4’ün üzerinde olduğunu aktardı.“Sındırgı’da çok sıra dışı bir aktiviteyle karşı karşıyayız” diyen Özmen, şunları söyledi:Türkiye tarihinde bir ilk'Bölgeye geçici deprem gözlem istasyonları kurulmalı'Depremlerin tektonik gerilme ile magmatik sokulum etkisiyle birlikte geliştiğinin düşünüldüğünü belirten Özmen, bölgenin ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışmalarla incelenmesi gerektiğini vurguladı.“Mikro deprem aktivitesindeki parametreleri net belirlemek için Sındırgı ve çevresine geçici deprem gözlem istasyonları kurulması gerekiyor.” ifadelerini kullanan Özmen, yer altı su seviyesi, radon gazı değişimi, elektrik ve manyetik alandaki oynamalar gibi göstergelerin de takip edilmesinin önemine dikkati çekti.“Bu gözlemler anlık olarak izlenirse depremlerin seyrini anlamamız kolaylaşır. Tüm veriler AFAD Deprem Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek kısa, orta ve uzun vadeli bir çalışma planı hazırlanmalıdır.” dedi.'Bu bir olağanüstü süreç, olağanüstü tedbirler alınmalı'AFAD’ın bölgeyi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettiğini anımsatan Özmen, gerekirse daha ileri uygulamaların da düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.“Sındırgı’da yaşayanlar üç aydır sürekli depremle yatıp kalkıyor. Bu bir olağanüstü süreçtir, olağanüstü tedbirler alınmalıdır.” diyen Özmen, geçici barınma alanlarının genişletilmesi, isteyenlerin başka bölgelere taşınmasına kolaylık sağlanması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin de özel düzenlemelerle sürdürülmesi gerektiğini söyledi.'7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var'Simav Fay Zonu ve Gelenbe Fayı’nın 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli bulunduğunu hatırlatan Özmen, önceki rapor ve akademik çalışmalarda bu bilginin yer aldığını belirtti.Deprem zamanının öngörülemeyeceğini vurgulayan Özmen, 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisinin boşalması için 6 büyüklüğünde 31 sarsıntıya ihtiyaç duyulduğunu, Sındırgı’da ise bu eşiği aşan yalnızca iki deprem yaşandığını ifade etti.

