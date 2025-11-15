Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/rusyadan-bm-guvenlik-konseyine-gazze-konusunda-alternatif-tasari-1101021590.html
Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze konusunda alternatif tasarı
Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze konusunda alternatif tasarı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, ABD’nin Gazze tasarısının uluslararası uzlaşıyı yansıtmadığını belirterek iki devletli çözüm vurgusunu içeren alternatif bir... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T01:14+0300
2025-11-15T01:14+0300
dünya
rusya'nın bm daimi temsilciliği
gazze
abd
karar tasarısı
bm güvenlik konseyi
rusya
mısır
türkiye
katar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100924044_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7854e0e6386119c45640bf7391aa3d65.jpg
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Güvenlik Konseyin'de Gazze’ye ilişkin yürütülen müzakerelerde ABD’nin hazırladığı tasarının “uluslararası hukuk temelindeki uzlaşıyı ve iki devletli çözüm prensibini yeterince yansıtmadığı” gerekçesiyle alternatif bir metin hazırladıklarını açıkladı.Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi kararlarının uzun yıllardır kabul görmüş uluslararası parametreleri teyit etmesi gerektiği vurgulanarak, “Bu hususlar Amerikan tasarısında yer bulmadığı için Rusya Federasyonu alternatif bir tasarı sunmak zorunda kaldı” ifadesi kullanıldı.Rusya’nın sunduğu tasarının ABD’nin barış girişimiyle çelişmediği belirtilen açıklamada, metnin amacının “ABD’nin yaklaşımını BM’nin yerleşik kararlarıyla uyumlu hale getirmek” olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin ateşkes ile esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarının tasarıda özellikle not edildiği belirtildi.Rusya’nın bu tasarıyla Gazze’de “sürdürülebilir ve kalıcı barışın sağlanmasına” katkı sunmayı hedeflediği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/dunya-sudani-unuttu-bir-ulke-sessizce-cokuyor-altin-tahil-ve-kizildeniz-ugruna-yanan-bolgede-neler-1101006281.html
gazze
abd
rusya
mısır
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100924044_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a6f9b9f808bb4fbb704f6656a9224283.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya'nın bm daimi temsilciliği, gazze, abd, karar tasarısı, bm güvenlik konseyi, rusya, mısır, türkiye, katar
rusya'nın bm daimi temsilciliği, gazze, abd, karar tasarısı, bm güvenlik konseyi, rusya, mısır, türkiye, katar

Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze konusunda alternatif tasarı

01:14 15.11.2025
© AA / Abed Rahim KhatibGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© AA / Abed Rahim Khatib
Abone ol
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, ABD’nin Gazze tasarısının uluslararası uzlaşıyı yansıtmadığını belirterek iki devletli çözüm vurgusunu içeren alternatif bir tasarı sundu.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Güvenlik Konseyin'de Gazze’ye ilişkin yürütülen müzakerelerde ABD’nin hazırladığı tasarının “uluslararası hukuk temelindeki uzlaşıyı ve iki devletli çözüm prensibini yeterince yansıtmadığı” gerekçesiyle alternatif bir metin hazırladıklarını açıkladı.
Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi kararlarının uzun yıllardır kabul görmüş uluslararası parametreleri teyit etmesi gerektiği vurgulanarak, “Bu hususlar Amerikan tasarısında yer bulmadığı için Rusya Federasyonu alternatif bir tasarı sunmak zorunda kaldı” ifadesi kullanıldı.
Rusya’nın sunduğu tasarının ABD’nin barış girişimiyle çelişmediği belirtilen açıklamada, metnin amacının “ABD’nin yaklaşımını BM’nin yerleşik kararlarıyla uyumlu hale getirmek” olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin ateşkes ile esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarının tasarıda özellikle not edildiği belirtildi.
Rusya’nın bu tasarıyla Gazze’de “sürdürülebilir ve kalıcı barışın sağlanmasına” katkı sunmayı hedeflediği vurgulandı.
Dünya Çay Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
DÜNYA
Dünya Sudan’ı unuttu, bir ülke sessizce çöküyor: Altın, tahıl ve Kızıldeniz uğruna 'yanan' bölgede neler oluyor?
Dün, 17:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала