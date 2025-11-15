https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/rusyadan-bm-guvenlik-konseyine-gazze-konusunda-alternatif-tasari-1101021590.html
Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze konusunda alternatif tasarı
Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze konusunda alternatif tasarı
15.11.2025
2025-11-15T01:14+0300
2025-11-15T01:14+0300
2025-11-15T01:14+0300
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Güvenlik Konseyin'de Gazze’ye ilişkin yürütülen müzakerelerde ABD’nin hazırladığı tasarının “uluslararası hukuk temelindeki uzlaşıyı ve iki devletli çözüm prensibini yeterince yansıtmadığı” gerekçesiyle alternatif bir metin hazırladıklarını açıkladı.Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi kararlarının uzun yıllardır kabul görmüş uluslararası parametreleri teyit etmesi gerektiği vurgulanarak, “Bu hususlar Amerikan tasarısında yer bulmadığı için Rusya Federasyonu alternatif bir tasarı sunmak zorunda kaldı” ifadesi kullanıldı.Rusya’nın sunduğu tasarının ABD’nin barış girişimiyle çelişmediği belirtilen açıklamada, metnin amacının “ABD’nin yaklaşımını BM’nin yerleşik kararlarıyla uyumlu hale getirmek” olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin ateşkes ile esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalarının tasarıda özellikle not edildiği belirtildi.Rusya’nın bu tasarıyla Gazze’de “sürdürülebilir ve kalıcı barışın sağlanmasına” katkı sunmayı hedeflediği vurgulandı.
