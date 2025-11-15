Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/rus-hava-savunmasi-gece-boyunca-ukraynaya-ait-64-iha-imha-etti-1101023773.html
Rus hava savunması gece boyunca Ukrayna’ya ait 64 İHA imha etti
Rus hava savunması gece boyunca Ukrayna’ya ait 64 İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin gece boyunca ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 64 insansız hava aracı düşürdüğünü... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T10:05+0300
2025-11-15T10:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya hava savunma kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
hava savunma
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_0:29:796:477_1920x0_80_0_0_45b8bc68a41d1e62ba8e67ee78be0e22.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 64 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.En çok sayıda İHA’nın Ryazan (25 adet) ve Rostov (17 adet) bölgeleri üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, 8 İHA’nın Tambov Bölgesi’nde, 5 İHA’nın ise Voronej Bölgesi’nde imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Belgorod, Saratov ve Lipetsk bölgelerinde 2’şer, Tula ve Samara bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi. Bir İHA ise Tataristan üzerinde etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1100926418.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_62:0:735:505_1920x0_80_0_0_b087b90c23968d52082819894d564165.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava savunma, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava savunma, ukrayna ordusu

Rus hava savunması gece boyunca Ukrayna’ya ait 64 İHA imha etti

10:05 15.11.2025
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin gece boyunca ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 64 insansız hava aracı düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 64 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.
En çok sayıda İHA’nın Ryazan (25 adet) ve Rostov (17 adet) bölgeleri üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, 8 İHA’nın Tambov Bölgesi’nde, 5 İHA’nın ise Voronej Bölgesi’nde imha edildiği bilgisini verdi.
Açıklamaya göre, ayrıca Belgorod, Saratov ve Lipetsk bölgelerinde 2’şer, Tula ve Samara bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi. Bir İHA ise Tataristan üzerinde etkisiz hale getirildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
12 Kasım, 13:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала