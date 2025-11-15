https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/rus-hava-savunmasi-gece-boyunca-ukraynaya-ait-64-iha-imha-etti-1101023773.html
Rus hava savunması gece boyunca Ukrayna’ya ait 64 İHA imha etti
Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_0:29:796:477_1920x0_80_0_0_45b8bc68a41d1e62ba8e67ee78be0e22.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 64 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.En çok sayıda İHA’nın Ryazan (25 adet) ve Rostov (17 adet) bölgeleri üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, 8 İHA’nın Tambov Bölgesi’nde, 5 İHA’nın ise Voronej Bölgesi’nde imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Belgorod, Saratov ve Lipetsk bölgelerinde 2’şer, Tula ve Samara bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi. Bir İHA ise Tataristan üzerinde etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 64 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.
En çok sayıda İHA’nın Ryazan (25 adet) ve Rostov (17 adet) bölgeleri üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, 8 İHA’nın Tambov Bölgesi’nde, 5 İHA’nın ise Voronej Bölgesi’nde imha edildiği bilgisini verdi.
Açıklamaya göre, ayrıca Belgorod, Saratov ve Lipetsk bölgelerinde 2’şer, Tula ve Samara bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi. Bir İHA ise Tataristan üzerinde etkisiz hale getirildi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.