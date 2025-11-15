https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/rus-hava-savunmasi-gece-boyunca-ukraynaya-ait-64-iha-imha-etti-1101023773.html

Rus hava savunması gece boyunca Ukrayna’ya ait 64 İHA imha etti

Rus hava savunması gece boyunca Ukrayna’ya ait 64 İHA imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin gece boyunca ülkenin farkı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 64 insansız hava aracı düşürdüğünü... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-15T10:05+0300

2025-11-15T10:05+0300

2025-11-15T10:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya hava savunma kuvvetleri

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

hava savunma

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083330600_0:29:796:477_1920x0_80_0_0_45b8bc68a41d1e62ba8e67ee78be0e22.png

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 64 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.En çok sayıda İHA’nın Ryazan (25 adet) ve Rostov (17 adet) bölgeleri üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, 8 İHA’nın Tambov Bölgesi’nde, 5 İHA’nın ise Voronej Bölgesi’nde imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Belgorod, Saratov ve Lipetsk bölgelerinde 2’şer, Tula ve Samara bölgelerinde ise birer insansız hava aracı imha edildi. Bir İHA ise Tataristan üzerinde etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1100926418.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, hava savunma, ukrayna ordusu