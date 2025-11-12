Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1100926418.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhoy Yar yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T13:14+0300
2025-11-12T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_012478dc93c972e8dad1b358cdb32c1c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhoy Yar yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 150 asker ve biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA üsleri, hava savunma sistemlerinin bulunduğu yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 133 uçak tipi İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ukraynadaki-yolsuzluk-skandali-kremlinin-dikkatini-cekti-bati-paralarinin-calindigini-anlamaya-1100924956.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0ad93944f4324968cbf2f4e3e68ed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti

13:14 12.11.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhoy Yar yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhoy Yar yerleşimini kontrol altına aldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 150 asker ve biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA üsleri, hava savunma sistemlerinin bulunduğu yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 133 uçak tipi İHA düşürüldü.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
DÜNYA
Ukrayna’daki yolsuzluk skandalı Kremlin’in dikkatini çekti: ‘Batı, paralarının çalındığını anlamaya başladı’
12:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала