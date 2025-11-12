https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1100926418.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhoy Yar yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T13:14+0300
2025-11-12T13:14+0300
2025-11-12T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_012478dc93c972e8dad1b358cdb32c1c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhoy Yar yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 150 asker ve biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA üsleri, hava savunma sistemlerinin bulunduğu yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 133 uçak tipi İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/ukraynadaki-yolsuzluk-skandali-kremlinin-dikkatini-cekti-bati-paralarinin-calindigini-anlamaya-1100924956.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0d/1099336569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0ad93944f4324968cbf2f4e3e68ed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhoy Yar yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Suhoy Yar yerleşimini kontrol altına aldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 150 asker ve biri tank 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA üsleri, hava savunma sistemlerinin bulunduğu yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 149 noktayı bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 133 uçak tipi İHA düşürüldü.