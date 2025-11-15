Türkiye
Putin ve Netanyahu Gazze’deki durumu ve İran’ın nükleer programını görüştü
Putin ve Netanyahu Gazze’deki durumu ve İran’ın nükleer programını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze, İran'ın nükleer programı ve Suriye'deki istikrar konularını ele aldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Ortadoğu’daki gelişmeler, özellikle Gazze’de ateşkes anlaşması ve tutukluların değişimi süreci, İran’ın nükleer programıyla ilgili durum ve Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar detaylı şekilde ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze, İran’ın nükleer programı ve Suriye’deki istikrar konularını ele aldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ortadoğu’daki gelişmeler, özellikle Gazze’de ateşkes anlaşması ve tutukluların değişimi süreci, İran’ın nükleer programıyla ilgili durum ve Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar detaylı şekilde ele alındı.
