Putin ve Lukaşenko enerji ve güvenlik konularını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Liderler enerji iş birliği... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili iş birliği konuları, enerji alanındaki projeler ve güncel uluslararası meseleler ele alındı. Liderler ayrıca savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, Birlik Devleti sınırında oluşan durumu değerlendirdi.Yeni ortak projeleri de görüşen liderler, Belarus Nükleer Güç Santrali’nde üçüncü güç ünitesinin inşası planlarını ele aldı.Kremlin’in açıklamasında, liderlerin gündemdeki konuları daha ayrıntılı değerlendirmek üzere yaklaşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesi ile yıl sonunda St. Petersburg’da yapılacak Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler toplantısında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

