Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/putin-ve-lukasenko-enerji-ve-guvenlik-konularini-gorustu-1101032943.html
Putin ve Lukaşenko enerji ve güvenlik konularını görüştü
Putin ve Lukaşenko enerji ve güvenlik konularını görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Liderler enerji iş birliği... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T21:32+0300
2025-11-15T21:32+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
telefon görüşmesi
rusya
belarus
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
belarus nükleer güç santrali (belnpp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091986120_0:5:759:432_1920x0_80_0_0_610086149acb01e505a6df52a2ee2cb5.png
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili iş birliği konuları, enerji alanındaki projeler ve güncel uluslararası meseleler ele alındı. Liderler ayrıca savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, Birlik Devleti sınırında oluşan durumu değerlendirdi.Yeni ortak projeleri de görüşen liderler, Belarus Nükleer Güç Santrali’nde üçüncü güç ünitesinin inşası planlarını ele aldı.Kremlin’in açıklamasında, liderlerin gündemdeki konuları daha ayrıntılı değerlendirmek üzere yaklaşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesi ile yıl sonunda St. Petersburg’da yapılacak Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler toplantısında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/tokayev-stratejik-ortaklik-bildirgesi-rusya-ile-isbirligini-guclendirecek-1100984443.html
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091986120_61:0:694:475_1920x0_80_0_0_877c611bce6abb51f15203b16ae2d718.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, telefon görüşmesi, rusya, belarus, bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), belarus nükleer güç santrali (belnpp)
vladimir putin, aleksandr lukaşenko, telefon görüşmesi, rusya, belarus, bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), belarus nükleer güç santrali (belnpp)

Putin ve Lukaşenko enerji ve güvenlik konularını görüştü

21:32 15.11.2025
© SputnikPutin-Margarita Rutsinskaya telefon görüşmesi
Putin-Margarita Rutsinskaya telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Liderler enerji iş birliği, savunma ve uluslararası gündemi ele aldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili iş birliği konuları, enerji alanındaki projeler ve güncel uluslararası meseleler ele alındı. Liderler ayrıca savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, Birlik Devleti sınırında oluşan durumu değerlendirdi.
Yeni ortak projeleri de görüşen liderler, Belarus Nükleer Güç Santrali’nde üçüncü güç ünitesinin inşası planlarını ele aldı.
Kremlin’in açıklamasında, liderlerin gündemdeki konuları daha ayrıntılı değerlendirmek üzere yaklaşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesi ile yıl sonunda St. Petersburg’da yapılacak Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderler toplantısında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı belirtildi.
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
DÜNYA
Tokayev: Stratejik Ortaklık Bildirgesi, Rusya ile işbirliğini güçlendirecek
13 Kasım, 22:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала