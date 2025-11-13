Türkiye
Tokayev: Stratejik Ortaklık Bildirgesi, Rusya ile işbirliğini güçlendirecek
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mektupta, Rusya ile ilişkilerin ‘kapsamlı stratejik ortaklık’ düzeyine yükseltilmesini öngören bildirgenin, iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğini derinleştireceğini belirtti.Tokayev, “Kazakistan ve Rusya arasındaki devletlerarası ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine çıkarılmasına ilişkin Bildirge özel bir öneme sahip. Bu belge, ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu iş birliğini önemli ölçüde güçlendirecektir” ifadelerine yer verdi.Tokayev ayrıca, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarette oluşan güven ve açıklık atmosferinin görüşmelerin başarısına katkı sağladığını kaydetti.Rusya ve Kazakistan arasında imzalanan ‘Kapsamlı Stratejik Ortaklık ve Müttefiklik Bildirgesi’nin ana hükümleri:Tokayev, 11-12 Kasım tarihlerinde Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kremlin'de Rusya lideri Putin ile bir araya gelmişti. Liderler, stratejik ortaklığın yanı sıra ekonomi ve enerji alanlarındaki iş birliğini de görüştü. İki lider ayrıca 21. Rusya-Kazakistan Bölgelerarası İş Birliği Forumu’nun çevrim içi genel oturumuna katılarak bir dizi belge ve Stratejik Ortaklık Bildirgesi’ni imzalamıştı.
22:18 13.11.2025
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık ve Müttefiklik Bildirgesi’nin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mektupta, Rusya ile ilişkilerin ‘kapsamlı stratejik ortaklık’ düzeyine yükseltilmesini öngören bildirgenin, iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğini derinleştireceğini belirtti.
Tokayev, “Kazakistan ve Rusya arasındaki devletlerarası ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine çıkarılmasına ilişkin Bildirge özel bir öneme sahip. Bu belge, ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu iş birliğini önemli ölçüde güçlendirecektir” ifadelerine yer verdi.
Tokayev ayrıca, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarette oluşan güven ve açıklık atmosferinin görüşmelerin başarısına katkı sağladığını kaydetti.

Rusya ve Kazakistan arasında imzalanan ‘Kapsamlı Stratejik Ortaklık ve Müttefiklik Bildirgesi’nin ana hükümleri:

Moskova ve Astana siyasi temasların her düzeyde sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.
Rusya, Kazakistan’da kurulacak ilk nükleer enerji santrali projesi kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirecek.
Rusça’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesinde devletlerarası iletişim dili olarak kullanılması ve Baykonur Uzay Üssü’nde iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.
Taraflar, güvenliğin başka ülkelerin zararına sağlanamayacağı ilkesinden hareketle çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasından yana olduklarını vurguladı.
Taraflar, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik mimarisinin oluşturulmasını destekleme ve ticaret ilişkilerinin liberalleştirilmesi dahil entegrasyon süreçlerini geliştirme yönünde irade beyan etti.
Taraflar, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde ortak pazarların geliştirilmesi, ekonomilerin rekabet gücünün artırılması, finansal iş birliğinin genişletilmesi ve ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına devam edecek.
Rusya ve Kazakistan, enerji kaynaklarının kesintisiz taşınması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için gerekli koşulları yaratarak, eğitim ve personel yetiştirme alanında işbirliğini sürdürecek.
Moskova ve Astana, her iki ülkenin vatandaşlarının birbirlerinin topraklarında ikamet etme koşullarını iyileştirecek.
Rusya ve Kazakistan, Hazar Denizi’nin su kaynaklarının korunması ve su seviyesindeki düşüş sorununa ortak çözümler geliştirilmesi yönünde işbirliği yapacak.
Tokayev, 11-12 Kasım tarihlerinde Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kremlin'de Rusya lideri Putin ile bir araya gelmişti. Liderler, stratejik ortaklığın yanı sıra ekonomi ve enerji alanlarındaki iş birliğini de görüştü. İki lider ayrıca 21. Rusya-Kazakistan Bölgelerarası İş Birliği Forumu’nun çevrim içi genel oturumuna katılarak bir dizi belge ve Stratejik Ortaklık Bildirgesi’ni imzalamıştı.
Vladimir Putin-Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
DÜNYA
Putin ve Tokayev, Stratejik Ortaklık Bildirgesi kabul etti
Dün, 17:16
