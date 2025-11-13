https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/tokayev-stratejik-ortaklik-bildirgesi-rusya-ile-isbirligini-guclendirecek-1100984443.html

Tokayev: Stratejik Ortaklık Bildirgesi, Rusya ile işbirliğini güçlendirecek

Tokayev: Stratejik Ortaklık Bildirgesi, Rusya ile işbirliğini güçlendirecek

Sputnik Türkiye

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık ve Müttefiklik Bildirgesi’nin iki ülke arasındaki ilişkileri... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T22:18+0300

2025-11-13T22:18+0300

2025-11-13T22:18+0300

dünya

kasım cömert tokayev

vladimir putin

kazakistan

rusya

stratejik ortaklık

moskova

astana

avrasya ekonomik birliği (aeb)

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090925274_0:33:1284:755_1920x0_80_0_0_a58af02359fc33efe6da3a7af935d603.png

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mektupta, Rusya ile ilişkilerin ‘kapsamlı stratejik ortaklık’ düzeyine yükseltilmesini öngören bildirgenin, iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğini derinleştireceğini belirtti.Tokayev, “Kazakistan ve Rusya arasındaki devletlerarası ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine çıkarılmasına ilişkin Bildirge özel bir öneme sahip. Bu belge, ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu iş birliğini önemli ölçüde güçlendirecektir” ifadelerine yer verdi.Tokayev ayrıca, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarette oluşan güven ve açıklık atmosferinin görüşmelerin başarısına katkı sağladığını kaydetti.Rusya ve Kazakistan arasında imzalanan ‘Kapsamlı Stratejik Ortaklık ve Müttefiklik Bildirgesi’nin ana hükümleri:Tokayev, 11-12 Kasım tarihlerinde Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kremlin'de Rusya lideri Putin ile bir araya gelmişti. Liderler, stratejik ortaklığın yanı sıra ekonomi ve enerji alanlarındaki iş birliğini de görüştü. İki lider ayrıca 21. Rusya-Kazakistan Bölgelerarası İş Birliği Forumu’nun çevrim içi genel oturumuna katılarak bir dizi belge ve Stratejik Ortaklık Bildirgesi’ni imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/putin-ve-tokayev-stratejik-ortaklik-bildirgesi-kabul-etti-1100939161.html

kazakistan

rusya

moskova

astana

baykanur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kasım cömert tokayev, vladimir putin, kazakistan, rusya, stratejik ortaklık, moskova, astana, avrasya ekonomik birliği (aeb), bağımsız devletler topluluğu (bdt), baykanur