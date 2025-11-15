Türkiye
Putin, 2030’a kadar geçerli Karayolu Güvenliği Stratejisini imzaladı
Putin, 2030’a kadar geçerli Karayolu Güvenliği Stratejisini imzaladı
15.11.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karayolu güvenliğinin artırılmasına yönelik stratejiyi onaylayan bir kararname imzaladı. Belgede, 'Rusya Federasyonu'nda karayolu güvenliğini artırma stratejisinin 2030'a kadar olan dönem için ve 2036'ya kadar uzanan perspektifle onaylanmasına' karar verildiği belirtildi. Stratejinin temel amacı, trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını önemli ölçüde azaltmak. Bu çerçevede karayolu güvenliğini artırmaya yönelik temel çalışma alanları şöyle belirleniyor:• Taşıtların teknik durumunun yenilenmesi ve düzenli kontrolü,• Mevzuatın güncellenmesi ve ihlallere yönelik yaptırımların artırılması,• Sürücülerin hukuki ve teknik bilgi düzeyini artırmaya yönelik sistematik çalışmalar,• Yol altyapısının modern güvenlik standartlarına uygun şekilde yenilenmesi,• Trafik akışını izleme ve denetim için modern teknolojilerin yaygınlaştırılması.Kararname, Putin'in imzasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Buna göre bakanlıkların, Mayıs 2026'ya kadar planlanan tedbirler listesini sunmaları gerekiyor. Bu plan, sonraki beş yıl boyunca kademeli olarak hayata geçirilecek.Strateji iki ana aşamadan oluşuyor:• 2030'a kadar trafik kazalarındaki ölüm oranlarının kayda değer biçimde azaltılması,• 2036'ya kadar yol güvenliği için hedeflenen göstergelerin daha da sıkılaştırılması planlanıyor.
Putin, 2030’a kadar geçerli Karayolu Güvenliği Stratejisini imzaladı

03:29 15.11.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmayı hedefleyen ve 2030’a kadar geçerli olacak Karayolu Güvenliği Stratejisini onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karayolu güvenliğinin artırılmasına yönelik stratejiyi onaylayan bir kararname imzaladı.
Belgede, 'Rusya Federasyonu’nda karayolu güvenliğini artırma stratejisinin 2030’a kadar olan dönem için ve 2036’ya kadar uzanan perspektifle onaylanmasına' karar verildiği belirtildi. Stratejinin temel amacı, trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını önemli ölçüde azaltmak.
Bu çerçevede karayolu güvenliğini artırmaya yönelik temel çalışma alanları şöyle belirleniyor:
• Taşıtların teknik durumunun yenilenmesi ve düzenli kontrolü,
• Mevzuatın güncellenmesi ve ihlallere yönelik yaptırımların artırılması,
• Sürücülerin hukuki ve teknik bilgi düzeyini artırmaya yönelik sistematik çalışmalar,
• Yol altyapısının modern güvenlik standartlarına uygun şekilde yenilenmesi,
• Trafik akışını izleme ve denetim için modern teknolojilerin yaygınlaştırılması.
Kararname, Putin'in imzasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Buna göre bakanlıkların, Mayıs 2026’ya kadar planlanan tedbirler listesini sunmaları gerekiyor. Bu plan, sonraki beş yıl boyunca kademeli olarak hayata geçirilecek.
Strateji iki ana aşamadan oluşuyor:
• 2030’a kadar trafik kazalarındaki ölüm oranlarının kayda değer biçimde azaltılması,
• 2036’ya kadar yol güvenliği için hedeflenen göstergelerin daha da sıkılaştırılması planlanıyor.
