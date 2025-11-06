https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/putin-spor-catismalarin-veya-jeopolitik-anlasmazliklarin-esiri-olmamali--1100799731.html
Putin: Spor çatışmaların veya jeopolitik anlaşmazlıkların esiri olmamalı
Rusya Devlet Başkanı Putin, ‘Rusya - Spor Gücü’ forumunda, sporun asla siyasi çatışmaların kurbanı olmaması gerektiğini vurguladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Samara kentinde düzenlenen ‘Rusya - Spor Gücü’ forumunda sporun politikadan ayrılması gerektiğine dikkat çekti. Rus lider, sporun, kültürel ve insani iş birliğinin "herhangi bir çatışmanın veya jeopolitik anlaşmazlığın esiri olmaması gerektiğini" ifade etti.Putin, “Spor, kültürel ve insani iş birliği, herhangi bir çatışmanın ya da jeopolitik karşıtlığın aracı haline gelmemeli. Spor, insanları bir araya getirmeli ve halklar arasında köprüler kurmalıdır” dedi.Rusya'nın, diğer ülkelerle eşitlik ve karşılıklı çıkarları gözeterek iş birliğini savunduğunu belirten Putin, modern dünyanın pek çok sorununun ancak birlikte çözülerek aşılabileceğini vurguladı.Putin, aynı zamanda uluslararası spor organizasyonlarının temel görevlerinin, farklı ülkeler arasında ortak değerleri ve anlayışları pekiştirmek olduğunu belirterek, “Sporun yüksek misyonu burada yatıyor; insanları birleştirmek ve uluslararası sporun temel amacına hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.Rus lider, sporcuların uluslararası turnuvalara katılımının eşitlik temelinde olması gerektiğini ve bu katılımın sadece sporcuların başarıları ile belirlenmesi gerektiğini vurguladı.Politikanın spor dünyasında yerinin olmadığının altını çizen Putin, aynı zamanda Rusya'nın ulusal Paralimpik Komitesinin haklarının yeniden tanınması kararını alan tüm ülkelere teşekkür etti.Rusya’nın kitlesel sporun gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Rus lider, “Spor ve fiziksel eğitim her zaman başarıya giden yoldur. Çocuklar ve gençlerin spora katılımı, devletin öncelikli konularından biri olacak” diyerek, sporun gençlerin hayatında önemli bir dönüm noktası oluşturduğuna dikkat çekti.Putin, genç yaşta edinilen değerlerin, bireylerin tüm yetişkin hayatlarını şekillendirdiğini belirterek, sporun eğitimdeki önemini bir kez daha dile getirdi.Uluslararası Spor Forumu 'Rusya - Spor Gücü', 5-7 Kasım tarihleri arasında Samara’da düzenleniyor.
