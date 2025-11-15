https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/muazzez-abacinin-kizi-konustu-usta-sanatcinin-olmeden-onceki-son-sozlerini-acikladi-1101024069.html

Muazzez Abacı'nın kızı konuştu: Usta sanatçının ölmeden önceki son sözlerini açıkladı

Muazzez Abacı'nın kızı konuştu: Usta sanatçının ölmeden önceki son sözlerini açıkladı

ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo yapılan ve tedavi sürecinde hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı için kızı Aslı Saba... 15.11.2025

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, ABD’de kızı Aslı Saba Abacı’yı ziyareti sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının 12 Kasım’da vefat etmesi büyük üzüntü yaratırken, kızı ilk kez detayları anlattı.'Antibiyotik tedavisine ters reaksiyon verdi'Abacı'nın ölümüne ilişkin konuşan kızı Aslı Saba Abacı, annesinin kalp krizi sonrası geçirdiği anjiyonun ardından beklenmedik komplikasyonların geliştiğini söyledi. Aslı Abacı şu ifadeleri kullandı:"Anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi."'Böbrek ve kalp birbiriyle anlaşamadı'Yoğun bakım sürecine giden gelişmeleri anlatan Abacı, annesinin ilk iki gün iyi olduğunu ancak sonrasında hızlı bir kötüleşme yaşadığını vurguladı:"Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık."Muazzez Abacı'nın son sözleriAslı Saba Abacı, annesinin yoğun bakıma alınmadan önceki sözlerinin hâlâ kulaklarında olduğunu söyledi:"‘Gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi?’ gibi sorulara annem, ‘Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz’ demişti. Öyle hayat doluydu… Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef."Usta sanatçının cenazesinin, Washington’dan Türk Hava Yolları ile İstanbul’a gönderileceği belirtildi. Muazzez Abacı için Türkiye’deki cenaze töreni 17 Kasım Pazartesi günü Ankara’da düzenlenecek. Sanat camiası ve sevenlerinin törene yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

