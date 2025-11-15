Meteoroloji'den 17 il için 'sarı' alarm: Kar yağışı beklenen iller duyuruldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için 17 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari’de kar yağışı beklenirken, çok sayıda ilde sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerde dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini yayımlayarak 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari’de kar yağışı bekleniyor. Ayrıca 11 ilde sağanak ve karla karışık yağışların etkili olacağı bildirildi.
17 ilde sarı kodlu uyarı
Meteoroloji’nin sarı kod verdiği iller şöyle: Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman
Bu illerde yağışların yer yer kuvvetli olması ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Yağış haritası genişliyor: Kar, sağanak, gök gürültülü yağış
Meteoroloji raporuna göre ülke genelinin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak.
Yağış beklentileri şöyle:
İç Anadolu’nun doğusu,
Doğu Akdeniz,
Orta ve Doğu Karadeniz,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu,
Sinop çevreleri
yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Kuvvetli yağış özellikle Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda etkili olacak.
Yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı beklenen iller
Meteoroloji’nin 16 Kasım tahminine göre kar yağışı görülecek iller:
Erzurum
Muş
Bitlis
Ardahan
Kars
Ağrı
Van
Hakkari
Bu bölgelerde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Pus ve sis uyarısı
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu
Haberdeki tüm şehirler korunarak öne çıkan hava durumu özetleri:
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu. Gece pus ve sis bekleniyor.
İstanbul: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.
Bursa: 17°C, parçalı bulutlu.
Ege
Parçalı ve az bulutlu. Yer yer pus ve sis.
İzmir: 20°C, parçalı ve az bulutlu.
Akdeniz
Doğu Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Adana: Sağanak yağışlı.
Kahramanmaraş: Yağış yer yer kuvvetli.
İç Anadolu
Doğu kesimlerde yağmur, yükseklerde kar.
Kayseri: Yağmur ve yükseklerde kar.
Ankara: Parçalı bulutlu.
Karadeniz
Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur.
Rize, Trabzon, Samsun: Aralıklı sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu
Yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar.
Erzurum, Kars, Van: Yükseklerde kar yağışı.
Güneydoğu Anadolu
Sağanak yağış etkili olacak.
Diyarbakır, Mardin, Siirt: Yer yer kuvvetli yağış.
