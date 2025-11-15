https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/meteorolojiden-17-il-icin-sari-alarm-kar-yagisi-beklenen-iller-duyuruldu-1101022894.html

Meteoroloji'den 17 il için 'sarı' alarm: Kar yağışı beklenen iller duyuruldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için 17 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari’de kar yağışı... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini yayımlayarak 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari’de kar yağışı bekleniyor. Ayrıca 11 ilde sağanak ve karla karışık yağışların etkili olacağı bildirildi.17 ilde sarı kodlu uyarıMeteoroloji’nin sarı kod verdiği iller şöyle: Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, BatmanBu illerde yağışların yer yer kuvvetli olması ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.Yağış haritası genişliyor: Kar, sağanak, gök gürültülü yağışMeteoroloji raporuna göre ülke genelinin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu olacak.Yağış beklentileri şöyle:yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Kuvvetli yağış özellikle Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda etkili olacak.Yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı beklenen illerMeteoroloji’nin 16 Kasım tahminine göre kar yağışı görülecek iller:Bu bölgelerde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.Pus ve sis uyarısıGece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz iç kesimleri ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge bölge hava durumuHaberdeki tüm şehirler korunarak öne çıkan hava durumu özetleri:MarmaraParçalı ve çok bulutlu. Gece pus ve sis bekleniyor.İstanbul: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.Bursa: 17°C, parçalı bulutlu.EgeParçalı ve az bulutlu. Yer yer pus ve sis.İzmir: 20°C, parçalı ve az bulutlu.AkdenizDoğu Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak.Adana: Sağanak yağışlı.Kahramanmaraş: Yağış yer yer kuvvetli.İç AnadoluDoğu kesimlerde yağmur, yükseklerde kar.Kayseri: Yağmur ve yükseklerde kar.Ankara: Parçalı bulutlu.KaradenizOrta ve Doğu Karadeniz’de sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur.Rize, Trabzon, Samsun: Aralıklı sağanak yağışlı.Doğu AnadoluYağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar.Erzurum, Kars, Van: Yükseklerde kar yağışı.Güneydoğu AnadoluSağanak yağış etkili olacak.Diyarbakır, Mardin, Siirt: Yer yer kuvvetli yağış.

