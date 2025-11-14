https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/bakan-kurum-500-bin-sosyal-konut-projesine-5-gunde-28-milyon-basvuru-oldu-1101020026.html

Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2.8 milyon başvuru oldu

Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2.8 milyon başvuru oldu

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T23:00+0300

2025-11-14T23:00+0300

2025-11-14T23:00+0300

türki̇ye

çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

murat kurum

toki̇

yüzyılın planı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099299322_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_40261137956644b699a19b062a55b9c0.jpg

81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterildi.Bir televizyon yayınında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye başlattığımız projemiz büyük teveccüh gördü. 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı” açıklamasında bulundu.Bakan Kurum, projeyle dar gelirlilerin uygun koşullarla ev sahibi olmasının amaçlandığını ve sürecin titizlikle ilerlediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bakan-murat-kurum-paylasti-yapacagimiz-evleri-gordunuz-mu-1100640477.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, toki̇, yüzyılın planı