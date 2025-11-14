Türkiye
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2.8 milyon başvuru oldu
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2.8 milyon başvuru oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterildi.Bir televizyon yayınında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye başlattığımız projemiz büyük teveccüh gördü. 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı” açıklamasında bulundu.Bakan Kurum, projeyle dar gelirlilerin uygun koşullarla ev sahibi olmasının amaçlandığını ve sürecin titizlikle ilerlediğini söyledi.
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2.8 milyon başvuru oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, projeye şu ana kadar 2.8 milyon geçerli başvuru olduğunu duyurdu.
81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterildi.
Bir televizyon yayınında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye başlattığımız projemiz büyük teveccüh gördü. 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı” açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum, projeyle dar gelirlilerin uygun koşullarla ev sahibi olmasının amaçlandığını ve sürecin titizlikle ilerlediğini söyledi.
EKONOMİ
Bakan Murat Kurum paylaştı: 'Yapacağımız evleri gördünüz mü?'
31 Ekim, 11:31
