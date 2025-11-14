https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/bakan-kurum-500-bin-sosyal-konut-projesine-5-gunde-28-milyon-basvuru-oldu-1101020026.html
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2.8 milyon başvuru oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
81 ilde başlatılan 500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterildi.Bir televizyon yayınında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye başlattığımız projemiz büyük teveccüh gördü. 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı” açıklamasında bulundu.Bakan Kurum, projeyle dar gelirlilerin uygun koşullarla ev sahibi olmasının amaçlandığını ve sürecin titizlikle ilerlediğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, projeye şu ana kadar 2.8 milyon geçerli başvuru olduğunu duyurdu.
