İtalya'da sansüre uğrayan Lavrov röportajı yayınlandı
İtalya’da sansüre uğrayan Lavrov röportajı yayınlandı
İtalya'da bir gazete tarafından yayınlanmayı reddeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov röportajı, sansür tartışmalarının ardından başka bir platformda tam metin olarak kamuoyuna sunuldu.
İtalyan gazetesi Verita, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılmış, ancak daha önce Corriere della Sera tarafından yayınlanmayan röportajı yayımladı.Bu hafta İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Rusya Dışişleri Bakanı ile bir röportaj gerçekleştirmiş, ancak daha sonra bakanın yanıtlarını tam haliyle ‘kısaltma ve sansür olmaksızın’ yayınlamayı reddetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Corriere gazetesinin röportajı sansürlediğini ve bunun neonazizm sorununu tartışmaktan duyulan korkudan kaynaklandığını söylemişti. Lavrov’un yanıtlarının tam metni Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanmıştı.Verita, basılı sayısında röportajdan seçilmiş bölümlere yer verirken, tam versiyonu internet sitesine koydu ve basılı gazetesinde de okurları ilgili metne yönlendiren bir QR kodu paylaştı.
İtalya’da bir gazete tarafından yayınlanmayı reddeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov röportajı, sansür tartışmalarının ardından başka bir platformda tam metin olarak kamuoyuna sunuldu.
İtalyan gazetesi Verita, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılmış, ancak daha önce Corriere della Sera tarafından yayınlanmayan röportajı yayımladı.
Bu hafta İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Rusya Dışişleri Bakanı ile bir röportaj gerçekleştirmiş, ancak daha sonra bakanın yanıtlarını tam haliyle ‘kısaltma ve sansür olmaksızın’ yayınlamayı reddetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Corriere gazetesinin röportajı sansürlediğini ve bunun neonazizm sorununu tartışmaktan duyulan korkudan kaynaklandığını söylemişti. Lavrov’un yanıtlarının tam metni Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanmıştı.
Verita, basılı sayısında röportajdan seçilmiş bölümlere yer verirken, tam versiyonu internet sitesine koydu ve basılı gazetesinde de okurları ilgili metne yönlendiren bir QR kodu paylaştı.
