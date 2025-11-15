https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/italyada-sansure-ugrayan-lavrov-roportaji-yayinlandi-1101022510.html

İtalya’da sansüre uğrayan Lavrov röportajı yayınlandı

İtalya’da sansüre uğrayan Lavrov röportajı yayınlandı

Sputnik Türkiye

İtalya’da bir gazete tarafından yayınlanmayı reddeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov röportajı, sansür tartışmalarının ardından başka bir platformda tam... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-15T04:44+0300

2025-11-15T04:44+0300

2025-11-15T04:44+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

i̇talya

röportaj

sansür

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095722978_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_9d275d6e04d650edfc96a041af7ca55a.png

İtalyan gazetesi Verita, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılmış, ancak daha önce Corriere della Sera tarafından yayınlanmayan röportajı yayımladı.Bu hafta İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Rusya Dışişleri Bakanı ile bir röportaj gerçekleştirmiş, ancak daha sonra bakanın yanıtlarını tam haliyle ‘kısaltma ve sansür olmaksızın’ yayınlamayı reddetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Corriere gazetesinin röportajı sansürlediğini ve bunun neonazizm sorununu tartışmaktan duyulan korkudan kaynaklandığını söylemişti. Lavrov’un yanıtlarının tam metni Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanmıştı.Verita, basılı sayısında röportajdan seçilmiş bölümlere yer verirken, tam versiyonu internet sitesine koydu ve basılı gazetesinde de okurları ilgili metne yönlendiren bir QR kodu paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/zaharova-corriere-della-seranin-lavrovun-roportajini-yayinlamamasinin-asil-nedeni-siyasi-1100968458.html

rusya

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, i̇talya, röportaj, sansür