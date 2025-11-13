https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/zaharova-corriere-della-seranin-lavrovun-roportajini-yayinlamamasinin-asil-nedeni-siyasi-1100968458.html
Zaharova: Corriere della Sera’nın Lavrov’un röportajını yayınlamamasının asıl nedeni siyasi
Zaharova: Corriere della Sera’nın Lavrov’un röportajını yayınlamamasının asıl nedeni siyasi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajın hem kesintiye uğradığını, hem de... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T13:29+0300
2025-11-13T13:29+0300
2025-11-13T13:29+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
sergey lavrov
corriere della sera
röportaj
açıklama
neo-nazi
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına demecinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajın hem hacminin kesintiye uğradığını, hem de Rus bakanın verdiği yanıtların içeriğinin editöryel düzenlemeden geçtiğini vurgulayarak, gazetenin röportajı yayınlamamasının asıl nedenlerinin siyasi olduğunun altını çizdi.Zaharova, “Corriere della Sera'nın vazgeçmesinin gerçek nedenini anlamak için birkaç gün harcadık. Çeşitli alternatifler sunduk. Duyduğumuz en fıkrasal şey, gazetenin röportaj için yeterli alana sahip olmadığı iddiasıydı. Buna karşılık, röportajın basına yönelik kısaltılmış versiyonu, web sitesinde ise tam versiyonu şeklinde karma bir format önerdik” dedi ve şöyle devam etti:Rus diplomat, “Ayrıca, Sergey Lavrov'un yanıtladığı soruların Corriere della Sera tarafından özel olarak hazırlandığını belirtmek isterim. Yani bu, bizim ‘ileri sürmek’ istediğimiz bir içerik değil. Bunlar, bakanımızın yayın organı tarafından hazırlanıp sunulan bir talebe yanıt olarak bizzat yazdığı yanıtlardır” vurgusunu yaptı.Neo-Nazizm kavramının kullanıldığı tüm pasajların filtrelendiğine dikkat çeken Zaharova, “Bunun dışarı sızmaması gerekir, çünkü o zaman her İtalyan vatandaşı neden kendi cebinden Ukrayna'daki neo-Nazizm için büyük paralar ödediğini soracak” diyerek, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lavrov-budapeste-zirvesinin-ertelenmesinin-nedenini-acikladi-gizli-raporlar-1100958741.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_57:0:1053:747_1920x0_80_0_0_297e42d7e8e60fc04c362799394e5e4d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, corriere della sera, röportaj, açıklama, neo-nazi, ukrayna
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, corriere della sera, röportaj, açıklama, neo-nazi, ukrayna
Zaharova: Corriere della Sera’nın Lavrov’un röportajını yayınlamamasının asıl nedeni siyasi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajın hem kesintiye uğradığını, hem de bakanın gazetenin kendi hazırladığı sorulara verdiği yanıtların editöryel düzenlemeden geçtiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına demecinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajın hem hacminin kesintiye uğradığını, hem de Rus bakanın verdiği yanıtların içeriğinin editöryel düzenlemeden geçtiğini vurgulayarak, gazetenin röportajı yayınlamamasının asıl nedenlerinin siyasi olduğunun altını çizdi.
Zaharova, “Corriere della Sera'nın vazgeçmesinin gerçek nedenini anlamak için birkaç gün harcadık. Çeşitli alternatifler sunduk. Duyduğumuz en fıkrasal şey, gazetenin röportaj için yeterli alana sahip olmadığı iddiasıydı. Buna karşılık, röportajın basına yönelik kısaltılmış versiyonu, web sitesinde ise tam versiyonu şeklinde karma bir format önerdik” dedi ve şöyle devam etti:
Gazetenin web sitesinde de yer kalmadığını duyduğumuzda ise ne kadar şaşırdığımızı düşünün. Ancak bu noktada başka bir şeyi anlamak önemli, haberlerin İtalyan vatandaşları için nasıl filtrelendiği, hatta belki de sadece onlar için de değil.
Rus diplomat, “Ayrıca, Sergey Lavrov'un yanıtladığı soruların Corriere della Sera tarafından özel olarak hazırlandığını belirtmek isterim. Yani bu, bizim ‘ileri sürmek’ istediğimiz bir içerik değil. Bunlar, bakanımızın yayın organı tarafından hazırlanıp sunulan bir talebe yanıt olarak bizzat yazdığı yanıtlardır” vurgusunu yaptı.
Neo-Nazizm kavramının kullanıldığı tüm pasajların filtrelendiğine dikkat çeken Zaharova, “Bunun dışarı sızmaması gerekir, çünkü o zaman her İtalyan vatandaşı neden kendi cebinden Ukrayna'daki neo-Nazizm için büyük paralar ödediğini soracak” diyerek, şöyle devam etti:
Medya öylesine sindirilmiş ki, gazetecilik görevi ve meslek etiği bu panik atağa yenik düşmüş durumda.