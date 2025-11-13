https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/zaharova-corriere-della-seranin-lavrovun-roportajini-yayinlamamasinin-asil-nedeni-siyasi-1100968458.html

Zaharova: Corriere della Sera’nın Lavrov’un röportajını yayınlamamasının asıl nedeni siyasi

Zaharova: Corriere della Sera’nın Lavrov’un röportajını yayınlamamasının asıl nedeni siyasi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov’un Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajın hem kesintiye uğradığını, hem de... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T13:29+0300

2025-11-13T13:29+0300

2025-11-13T13:29+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

sergey lavrov

corriere della sera

röportaj

açıklama

neo-nazi

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına demecinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajın hem hacminin kesintiye uğradığını, hem de Rus bakanın verdiği yanıtların içeriğinin editöryel düzenlemeden geçtiğini vurgulayarak, gazetenin röportajı yayınlamamasının asıl nedenlerinin siyasi olduğunun altını çizdi.Zaharova, “Corriere della Sera'nın vazgeçmesinin gerçek nedenini anlamak için birkaç gün harcadık. Çeşitli alternatifler sunduk. Duyduğumuz en fıkrasal şey, gazetenin röportaj için yeterli alana sahip olmadığı iddiasıydı. Buna karşılık, röportajın basına yönelik kısaltılmış versiyonu, web sitesinde ise tam versiyonu şeklinde karma bir format önerdik” dedi ve şöyle devam etti:Rus diplomat, “Ayrıca, Sergey Lavrov'un yanıtladığı soruların Corriere della Sera tarafından özel olarak hazırlandığını belirtmek isterim. Yani bu, bizim ‘ileri sürmek’ istediğimiz bir içerik değil. Bunlar, bakanımızın yayın organı tarafından hazırlanıp sunulan bir talebe yanıt olarak bizzat yazdığı yanıtlardır” vurgusunu yaptı.Neo-Nazizm kavramının kullanıldığı tüm pasajların filtrelendiğine dikkat çeken Zaharova, “Bunun dışarı sızmaması gerekir, çünkü o zaman her İtalyan vatandaşı neden kendi cebinden Ukrayna'daki neo-Nazizm için büyük paralar ödediğini soracak” diyerek, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/lavrov-budapeste-zirvesinin-ertelenmesinin-nedenini-acikladi-gizli-raporlar-1100958741.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov, corriere della sera, röportaj, açıklama, neo-nazi, ukrayna