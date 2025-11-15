https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/hindistanda-polis-merkezinde-patlama-en-az-9-olu-32-yarali-1101024782.html

Hindistan'da polis merkezinde patlama: En az 9 ölü, 32 yaralı

Hindistan'da polis merkezinde patlama: En az 9 ölü, 32 yaralı

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de el konulan patlayıcıların incelendiği sırada bir polis karakolunda meydana gelen patlama, en az 9 kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hindistan, Keşmir’in Srinagar kentinde bulunan Nowgam Polis Karakolu’nda el konulan patlayıcıların incelendiği sırada yaşanan şiddetli patlama, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Polis, patlamada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.Patlama, Cuma gecesi adli tıp uzmanları ve terörle mücadele ekiplerinin Faridabad’da ele geçirilen patlayıcıları incelemek için karakolda bulunduğu sırada meydana geldi. Hindistan’ın bölgesel polis şefi Nalin Prabhat, olayın 'kaza sonucu gerçekleştiğini' söyleyerek sabotaj ihtimalini reddetti.Şiddetli patlama hem karakolu hem de çevrede park halindeki birçok aracı alevler içinde bıraktı. Bölge basınında yer alan bilgilere göre peş peşe yaşanan küçük patlamalar, kurtarma ekiplerinin uzun süre karakola girmesini engelledi.Patlayıcılar soruşturma kapsamında Keşmir’e getirildiPolis, Faridabad’daki baskınlarda ele geçirilen büyük miktardaki patlayıcıların, yürütülen soruşturma kapsamında Keşmir’e taşındığını ve karakolun açık bir alanında güvenli şekilde depolandığını açıkladı. Polis yetkilisi, patlamanın adli tıp ekipleri numune alırken meydana geldiğini söyleyerek, “Bu olayın nedeni hakkında başka spekülasyonlara gerek yok” ifadelerini kullanıldı. Yetkililer, patlamaya ilişkin detaylı teknik incelemenin sürdüğünü bildirdi.Delhi’deki araç patlamasından günler sonra meydana geldiKeşmir’deki karakol patlaması, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de meydana gelen en az 8 kişinin hayatını kaybettiği araç patlamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Delhi’deki saldırı hükümet tarafından “terör eylemi” olarak nitelendirilmiş, olayın ardından güvenlik güçleri Keşmir genelinde geniş çaplı operasyonlara başlamıştı.Hindistan polisi, Delhi’deki patlamanın failini DNA analizleriyle teşhis ettiklerini ve kişinin Keşmirli bir doktor olduğunu duyurdu. Güvenlik güçleri, doktorun Güney Keşmir’deki ailesine ait evi Perşembe gecesi patlatarak yıktı.

