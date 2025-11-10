https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/hindistanin-baskenti-yeni-delhide-patlama-en-az-8-olu-1100869345.html

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de patlama: En az 8 ölü

Yeni Delhi’deki ikonik Kızıl Kale yakınlarında bir arabanın patlaması sonucu yaşanan patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Yerel medya kaynaklarına göre Delhi’nin merkez noktasındaki bir metro istasyonu ve Kızıl Kale yakınlarındaki patlamada en az altı araç ve üç taksi alev aldı.Yeni Delhi merkezli NDTV’ye konuşan bir görgü tanığı “Büyük bir patlama sesi duyduk, pencerelerimiz sallandı” dedi.Şehir polisinin açıklamasına göre saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti ve 11 kişi de yaralandı.Nedeni henüz bilinmiyorPolis sözcüsü Sanjay Tyagi, patlamanın Kızıl Kale yakınlarında park halindeki bir araçta gerçekleştiğini, ancak nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.Polis, olay yerinde toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı.Hindistan’da Lal Qila olarak bilinen Kızıl Kale, 17. yüzyıldan kalma Babür dönemine ait bir yapı olup, yıl boyunca çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

