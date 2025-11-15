Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/gurcistanda-zelenskiyin-rusyaya-karsi-plani-ortaya-cikarildi-1101022218.html
Gürcistan’da Zelenskiy’in Rusya’ya karşı planı ortaya çıkarıldı
Gürcistan’da Zelenskiy’in Rusya’ya karşı planı ortaya çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Zelenskiy’in Saakaşvili’yi ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve Rusya’yla gerilimi artırmak amacıyla kasıtlı olarak... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T04:14+0300
2025-11-15T04:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
rusya
kiev
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091160976_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c4ed3d16d5d0cdfc4e63cc62f8ad457d.jpg
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy’in Mihail Saakaşvili’yi Gürcistan’a, Rusya ile ilişkileri bozmak ve çatışmayı körüklemek amacıyla gönderdiğini öne sürdü. Papuaşvili, şu şekilde konuştu:Papuaşvili, Zelenskiy’in Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve AB’nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski ile birlikte ülkedeki durumu kasıtlı olarak gerdiğini ve eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötü olduğuna dair yalanlar yaydığını da ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-icin-140-milyar-euroyu-asla-desteklemem-1101021720.html
rusya
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091160976_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_f5de6b65c18effe1392173edcfad5e68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, rusya, kiev, ukrayna
vladimir zelenskiy, rusya, kiev, ukrayna

Gürcistan’da Zelenskiy’in Rusya’ya karşı planı ortaya çıkarıldı

04:14 15.11.2025
© AA / Gürcü Hayali partisiGürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© AA / Gürcü Hayali partisi
Abone ol
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Zelenskiy’in Saakaşvili’yi ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve Rusya’yla gerilimi artırmak amacıyla kasıtlı olarak Gürcistan’a gönderdiğini söyledi.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy’in Mihail Saakaşvili’yi Gürcistan’a, Rusya ile ilişkileri bozmak ve çatışmayı körüklemek amacıyla gönderdiğini öne sürdü.
Papuaşvili, şu şekilde konuştu:

“Saakaşvili’yi buraya getiren Ukrayna yönetimidir. Zelenskiy, ülkeyi istikrarsızlaştırmak için Saakaşvili’yi bilerek buraya gönderdi. Rusya ile tırmanışın nihai sonucu savaş olacaktı. Onlar, Gürcü halkının gözlerinin içine baka baka yalan söylediler. Tüm bunların sonu geldi. Saakaşvili şu anda ceza infaz kurumunda bulunuyor ve olması gereken yer de orasıdır. Biz adım adım bu saldırıları püskürttük ve Saakaşvili’yi ülkeye getirenlere gereken yanıtı verdik”

Papuaşvili, Zelenskiy’in Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve AB’nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski ile birlikte ülkedeki durumu kasıtlı olarak gerdiğini ve eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötü olduğuna dair yalanlar yaydığını da ileri sürdü.
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
DÜNYA
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna için 140 milyar euroyu asla desteklemem
01:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала