Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy’in Mihail Saakaşvili’yi Gürcistan’a, Rusya ile ilişkileri bozmak ve çatışmayı körüklemek amacıyla gönderdiğini öne sürdü. Papuaşvili, şu şekilde konuştu:Papuaşvili, Zelenskiy’in Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve AB’nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski ile birlikte ülkedeki durumu kasıtlı olarak gerdiğini ve eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötü olduğuna dair yalanlar yaydığını da ileri sürdü.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy’in Mihail Saakaşvili’yi Gürcistan’a, Rusya ile ilişkileri bozmak ve çatışmayı körüklemek amacıyla gönderdiğini öne sürdü.
Papuaşvili, şu şekilde konuştu:
“Saakaşvili’yi buraya getiren Ukrayna yönetimidir. Zelenskiy, ülkeyi istikrarsızlaştırmak için Saakaşvili’yi bilerek buraya gönderdi. Rusya ile tırmanışın nihai sonucu savaş olacaktı. Onlar, Gürcü halkının gözlerinin içine baka baka yalan söylediler. Tüm bunların sonu geldi. Saakaşvili şu anda ceza infaz kurumunda bulunuyor ve olması gereken yer de orasıdır. Biz adım adım bu saldırıları püskürttük ve Saakaşvili’yi ülkeye getirenlere gereken yanıtı verdik”
Papuaşvili, Zelenskiy’in Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve AB’nin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski ile birlikte ülkedeki durumu kasıtlı olarak gerdiğini ve eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötü olduğuna dair yalanlar yaydığını da ileri sürdü.