Euroclear: Rus varlıklarına el konulursa AB’ye karşı dava açabiliriz
Euroclear: Rus varlıklarına el konulursa AB’ye karşı dava açabiliriz
Euroclear CEO’su Valerie Urbain, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının, ‘fidüciar yükümlülüklerini’ ihlal edilmesi durumunda AB’ye karşı dava... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama şirketi Euroclear CEO’su Valerie Urbain, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması halinde, şirketin AB'ye karşı dava açma ihtimalini dışlamadı.Urbain, Monde gazetesine verdiği demeçte, şirket yönetiminin fidüciar (emanet sorumluluğu) yükümlülüklerinin tehlikeye atıldığına hükmetmesi durumunda hukuki adımın mümkün olduğunu belirterek, “Bu ihtimal dışlanmış değil” dedi.Avrupa Komisyonu, Ukrayna’ya destek amacıyla yaklaşık 140 milyar euroluk dondurulmuş Rus devlet varlığının “özel tazminat kredisi” mekanizmasıyla kullanılmasına yönelik bir anlaşma için AB ülkelerinin onayını almaya çalışıyor. Bu kredi, Kiev’in ileride Moskova’dan “maddi zarar tazmini” alacağı varsayımıyla Ukrayna’nın geri ödemesi gereken bir borç olarak kurgulanıyor. Ancak Belçika, planın ciddi hukuki riskler taşıdığını savunarak karşı çıkıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 12 Kasım’daki açıklamasında Belçika’nın söz konusu mekanizmanın hukuka aykırılığını bildiğini ve böyle bir adımın Moskova’nın karşı önlemlerini tetikleyeceğini ifade etmişti.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervini dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken, esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
