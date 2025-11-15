Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/epstein-e-postalari-washingtoni-karistirdi-trump-clinton-ve-bazi-ust-duzey-demokratlarin-1101023482.html
Epstein e-postaları Washington’ı karıştırdı: Trump, Clinton ve bazı üst düzey Demokratların araştırılmasını talep etti
Epstein e-postaları Washington’ı karıştırdı: Trump, Clinton ve bazı üst düzey Demokratların araştırılmasını talep etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği üzerine Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein’ın eski Başkan Bill Clinton, JPMorgan Chase ve bazı Demokrat isimlerle olan... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T09:51+0300
2025-11-15T09:51+0300
dünya
reid hoffman
donald trump
pam bondi
abd
washington
adalet bakanlığı
jpmorgan chase
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 2019'da cinsel istismar suçundan hüküm giyen ve yargılanmayı beklerken hapishanede ölen milyarder Jeffrey Epstein’ın aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ismi de dahil olmak üzere büyük bankalar ve bazı üst düzey Demokrat isimlerle olan bağlantılarını incelemeye hazırlandıklarını açıkladı. Bondi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine ve “ivedilikle” yürütüleceğini belirterek, “Her konuda olduğu gibi, Bakanlık bu konuyu da aciliyet ve dürüstlükle takip ederek Amerikan halkına cevaplar verecektir” ifadelerini kullandı. Kongre, bu hafta binlerce yeni Epstein e-postası yayımlamıştı.Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI’dan Epstein’ın “Clinton ve diğer bazı kişilerle ilişkilerinin” araştırılmasını istediğini duyurdu. Soruşturma çağrısı, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin yayımladığı 20 bini aşkın sayfalık Epstein belgelerinin yarattığı yankı sonrası geldi. Belgelerde birçok üst düzey isim yer alırken, Wall Street Journal’ın incelemesine göre Trump’ın adının yer aldığı e-posta başlıklarının sayısı bin 600’ü aştı. Clinton, JPMorgan Chase, Reid Hoffman gibi üst düzey isimlerin Epstein bağlantısı incelenecekTrump aynı zamanda, Epstein’ın ilişkilerinin araştırılması için Clinton’ın yanı sıra JPMorgan Chase, eski Hazine Bakanı Larry Summers ve LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman’ın da inceleme kapsamına alınmasını istedi. Washington’daki tartışma büyürken, Epstein mağdurları ve Virginia Giuffre’nin ailesi tarafından Kongre’ye gönderilen bir mektupta milletvekilleri, dosyaların tamamen kamuya açıklanması için oylamada “vicdanlarıyla hareket etmeye” çağrıldı. Temsilciler Meclisi’nin gelecek hafta, Adalet Bakanlığı’na ait tüm Epstein dosyalarının yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin kritik bir oylama yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kralice-elizabethin-vasiyeti-ortaya-cikti-prens-unvani-geri-alinan-andrewun-adi-yeniden-degisebilir-1100934335.html
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_41:0:704:497_1920x0_80_0_0_227aec0ea8caf6af9c2c921f7e66a122.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reid hoffman, donald trump, pam bondi, abd, washington, adalet bakanlığı, jpmorgan chase
reid hoffman, donald trump, pam bondi, abd, washington, adalet bakanlığı, jpmorgan chase

Epstein e-postaları Washington’ı karıştırdı: Trump, Clinton ve bazı üst düzey Demokratların araştırılmasını talep etti

09:51 15.11.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği üzerine Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein’ın eski Başkan Bill Clinton, JPMorgan Chase ve bazı Demokrat isimlerle olan bağlantılarına ilişkin inceleme başlatacağını açıkladı. Karar, Kongre’nin yayımladığı binlerce Epstein e-postasının Washington’da 'yeni bir siyasi tartışma' yaratmasının ardından geldi.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 2019'da cinsel istismar suçundan hüküm giyen ve yargılanmayı beklerken hapishanede ölen milyarder Jeffrey Epstein’ın aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ismi de dahil olmak üzere büyük bankalar ve bazı üst düzey Demokrat isimlerle olan bağlantılarını incelemeye hazırlandıklarını açıkladı.
Bondi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine ve “ivedilikle” yürütüleceğini belirterek, “Her konuda olduğu gibi, Bakanlık bu konuyu da aciliyet ve dürüstlükle takip ederek Amerikan halkına cevaplar verecektir” ifadelerini kullandı. Kongre, bu hafta binlerce yeni Epstein e-postası yayımlamıştı.
Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI’dan Epstein’ın “Clinton ve diğer bazı kişilerle ilişkilerinin” araştırılmasını istediğini duyurdu. Soruşturma çağrısı, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin yayımladığı 20 bini aşkın sayfalık Epstein belgelerinin yarattığı yankı sonrası geldi. Belgelerde birçok üst düzey isim yer alırken, Wall Street Journal’ın incelemesine göre Trump’ın adının yer aldığı e-posta başlıklarının sayısı bin 600’ü aştı.

Clinton, JPMorgan Chase, Reid Hoffman gibi üst düzey isimlerin Epstein bağlantısı incelenecek

Trump aynı zamanda, Epstein’ın ilişkilerinin araştırılması için Clinton’ın yanı sıra JPMorgan Chase, eski Hazine Bakanı Larry Summers ve LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman’ın da inceleme kapsamına alınmasını istedi.
Washington’daki tartışma büyürken, Epstein mağdurları ve Virginia Giuffre’nin ailesi tarafından Kongre’ye gönderilen bir mektupta milletvekilleri, dosyaların tamamen kamuya açıklanması için oylamada “vicdanlarıyla hareket etmeye” çağrıldı.
Temsilciler Meclisi’nin gelecek hafta, Adalet Bakanlığı’na ait tüm Epstein dosyalarının yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin kritik bir oylama yapması bekleniyor.
Prens Andrew, 2001 yılında sevgilisi ve cinsel istismara uğradığını açıklayan Virginia Giuffre ile aynı karede olduğu fotoğrafın gerçek olduğunu yalanlamıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
DÜNYA
Kraliçe Elizabeth’in vasiyeti ortaya çıktı: Prens unvanı geri alınan Andrew’un adı yeniden değişebilir
12 Kasım, 15:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала