https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/epstein-e-postalari-washingtoni-karistirdi-trump-clinton-ve-bazi-ust-duzey-demokratlarin-1101023482.html

Epstein e-postaları Washington’ı karıştırdı: Trump, Clinton ve bazı üst düzey Demokratların araştırılmasını talep etti

Epstein e-postaları Washington’ı karıştırdı: Trump, Clinton ve bazı üst düzey Demokratların araştırılmasını talep etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın isteği üzerine Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein’ın eski Başkan Bill Clinton, JPMorgan Chase ve bazı Demokrat isimlerle olan... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-15T09:51+0300

2025-11-15T09:51+0300

2025-11-15T09:51+0300

dünya

reid hoffman

donald trump

pam bondi

abd

washington

adalet bakanlığı

jpmorgan chase

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 2019'da cinsel istismar suçundan hüküm giyen ve yargılanmayı beklerken hapishanede ölen milyarder Jeffrey Epstein’ın aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ismi de dahil olmak üzere büyük bankalar ve bazı üst düzey Demokrat isimlerle olan bağlantılarını incelemeye hazırlandıklarını açıkladı. Bondi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, soruşturmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine ve “ivedilikle” yürütüleceğini belirterek, “Her konuda olduğu gibi, Bakanlık bu konuyu da aciliyet ve dürüstlükle takip ederek Amerikan halkına cevaplar verecektir” ifadelerini kullandı. Kongre, bu hafta binlerce yeni Epstein e-postası yayımlamıştı.Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI’dan Epstein’ın “Clinton ve diğer bazı kişilerle ilişkilerinin” araştırılmasını istediğini duyurdu. Soruşturma çağrısı, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin yayımladığı 20 bini aşkın sayfalık Epstein belgelerinin yarattığı yankı sonrası geldi. Belgelerde birçok üst düzey isim yer alırken, Wall Street Journal’ın incelemesine göre Trump’ın adının yer aldığı e-posta başlıklarının sayısı bin 600’ü aştı. Clinton, JPMorgan Chase, Reid Hoffman gibi üst düzey isimlerin Epstein bağlantısı incelenecekTrump aynı zamanda, Epstein’ın ilişkilerinin araştırılması için Clinton’ın yanı sıra JPMorgan Chase, eski Hazine Bakanı Larry Summers ve LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman’ın da inceleme kapsamına alınmasını istedi. Washington’daki tartışma büyürken, Epstein mağdurları ve Virginia Giuffre’nin ailesi tarafından Kongre’ye gönderilen bir mektupta milletvekilleri, dosyaların tamamen kamuya açıklanması için oylamada “vicdanlarıyla hareket etmeye” çağrıldı. Temsilciler Meclisi’nin gelecek hafta, Adalet Bakanlığı’na ait tüm Epstein dosyalarının yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin kritik bir oylama yapması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kralice-elizabethin-vasiyeti-ortaya-cikti-prens-unvani-geri-alinan-andrewun-adi-yeniden-degisebilir-1100934335.html

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

reid hoffman, donald trump, pam bondi, abd, washington, adalet bakanlığı, jpmorgan chase