Kraliçe Elizabeth’in vasiyeti ortaya çıktı: Prens unvanı geri alınan Andrew’un adı yeniden değişebilir
Kraliçe Elizabeth’in vasiyeti ortaya çıktı: Prens unvanı geri alınan Andrew’un adı yeniden değişebilir
Prens Andrew, kraliyet unvanlarını kaybettikten sonra artık Andrew Mountbatten Windsor adıyla anılıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre, Kraliçe... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
Prens Andrew, Jeffrey Epstein bağlantılı iddiaların ardından bir kez daha gündemde. Kral Charles III, kardeşi Andrew'un tüm kraliyet unvanlarını ve "His Royal Highness (Majesteleri)" hitabını geri almıştı.Böylece Andrew artık "Andrew Mountbatten Windsor" olarak anılıyor. Ancak bu değişiklik bile kalıcı olmayabilir.Buckingham Sarayı: "Unvanlar resmen kaldırıldı"Buckingham Sarayı 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Prens Andrew'un unvan, onur ve resmi sıfatlarının kaldırılması sürecinin başlatıldığını" duyurdu.Açıklamada ayrıca, Andrew'un Windsor'daki Royal Lodge konutunu terk etmesi gerektiği, mevcut kira sözleşmesinin ise "şimdilik yasal koruma sağladığı" belirtildi.Epstein skandalı ve sarsılan i̇tibarAndrew, finansçı ve hüküm giymiş cinsel istismarcı Jeffrey Epstein ile olan dostluğu nedeniyle yıllardır kamuoyunun hedefinde.Virginia Giuffre adlı mağdur, Andrew'un kendisini reşit olmadığı dönemde üç kez cinsel istismara maruz bıraktığını iddia etmişti. Giuffre, Nisan ayında intihar etmişti. Andrew ise iddiaları kesin bir dille reddediyor.Kraliçe Elizabeth'in talimatı: "Mountbatten-Windsor" olmalıİngiliz basınına göre, Kraliçe Elizabeth II'nin ölümünden önce bıraktığı bir talimat, Andrew'un isminin bir kez daha değişmesine neden olabilir.Kraliçe'nin Privy Council (Danışma Konseyi) üzerinden yayınladığı emir, kraliyet ailesi üyelerinin isimlendirme biçimini netleştiriyor:Bu karar, Prens Philip'in soyadını ve Windsor Hanedanı'nı birleştiriyor. Dolayısıyla, "Mountbatten Windsor" olarak açıklanan isimdeki tire ( - ) işaretinin eksikliği, teknik olarak bir hata sayılıyor. Bu durum, Andrew'un yasal olarak adını yeniden "Mountbatten-Windsor" şeklinde değiştirmesi anlamına gelebilir.Andrew i̇çin tarihi bir dönüm noktasıAndrew Mountbatten Windsor, 1960 yılında Kraliçe'nin kararnamesi yayımlandıktan sadece birkaç gün sonra dünyaya gelmişti ve o tarihten itibaren bu isimle anılan ilk kraliyet bebeği olmuştu.Ancak bugün, hem kraliyet onurunun kaybı hem de isim tartışmaları, Andrew'un monarşi içindeki statüsünün neredeyse tamamen silindiğini gösteriyor.
15:21 12.11.2025
© AP Photo / Liam McBurneyPrens Andrew, 2001 yılında sevgilisi ve cinsel istismara uğradığını açıklayan Virginia Giuffre ile aynı karede olduğu fotoğrafın gerçek olduğunu yalanlamıştı.
Prens Andrew, 2001 yılında sevgilisi ve cinsel istismara uğradığını açıklayan Virginia Giuffre ile aynı karede olduğu fotoğrafın gerçek olduğunu yalanlamıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
Prens Andrew, kraliyet unvanlarını kaybettikten sonra artık Andrew Mountbatten Windsor adıyla anılıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre, Kraliçe Elizabeth’in ölmeden önceki talimatı nedeniyle, Andrew’un soyadında bir kez daha değişiklik yapılması gerekebilir.
Prens Andrew, Jeffrey Epstein bağlantılı iddiaların ardından bir kez daha gündemde. Kral Charles III, kardeşi Andrew’un tüm kraliyet unvanlarını ve “His Royal Highness (Majesteleri)” hitabını geri almıştı.
Böylece Andrew artık “Andrew Mountbatten Windsor” olarak anılıyor. Ancak bu değişiklik bile kalıcı olmayabilir.

Buckingham Sarayı: “Unvanlar resmen kaldırıldı”

Buckingham Sarayı 30 Ekim’de yaptığı açıklamada, Prens Andrew’un unvan, onur ve resmi sıfatlarının kaldırılması sürecinin başlatıldığını” duyurdu.
Açıklamada ayrıca, Andrew’un Windsor’daki Royal Lodge konutunu terk etmesi gerektiği, mevcut kira sözleşmesinin ise “şimdilik yasal koruma sağladığı” belirtildi.

Epstein skandalı ve sarsılan i̇tibar

Andrew, finansçı ve hüküm giymiş cinsel istismarcı Jeffrey Epstein ile olan dostluğu nedeniyle yıllardır kamuoyunun hedefinde.
Virginia Giuffre adlı mağdur, Andrew’un kendisini reşit olmadığı dönemde üç kez cinsel istismara maruz bıraktığını iddia etmişti. Giuffre, Nisan ayında intihar etmişti. Andrew ise iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Kraliçe Elizabeth’in talimatı: “Mountbatten-Windsor” olmalı

İngiliz basınına göre, Kraliçe Elizabeth II’nin ölümünden önce bıraktığı bir talimat, Andrew’un isminin bir kez daha değişmesine neden olabilir.
Kraliçe’nin Privy Council (Danışma Konseyi) üzerinden yayınladığı emir, kraliyet ailesi üyelerinin isimlendirme biçimini netleştiriyor:
“Prens veya Prenses unvanı taşımayan soyumdan gelenler, Mountbatten-Windsor adını taşıyacaktır.”
Bu karar, Prens Philip’in soyadını ve Windsor Hanedanı’nı birleştiriyor. Dolayısıyla, “Mountbatten Windsor” olarak açıklanan isimdeki tire ( - ) işaretinin eksikliği, teknik olarak bir hata sayılıyor. Bu durum, Andrew’un yasal olarak adını yeniden “Mountbatten-Windsor” şeklinde değiştirmesi anlamına gelebilir.

Andrew i̇çin tarihi bir dönüm noktası

Andrew Mountbatten Windsor, 1960 yılında Kraliçe’nin kararnamesi yayımlandıktan sadece birkaç gün sonra dünyaya gelmişti ve o tarihten itibaren bu isimle anılan ilk kraliyet bebeği olmuştu.
Ancak bugün, hem kraliyet onurunun kaybı hem de isim tartışmaları, Andrew’un monarşi içindeki statüsünün neredeyse tamamen silindiğini gösteriyor.
