Doğalgaz sayacını değiştirmeyene ceza gelecek mi? GAZBİR'den açıklama
Eski doğalgaz sayaçlarını yenilemeyen abonelere 10 bin TL ceza verileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 31 Aralık 2025 tarihine kadar sayaçların değiştirilmesi gerektiğine ilişkin haberler sonrası Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), konuya dair açıklama yaptı.GAZBİR, bazı basın organlarında yer alan “45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza” başlıklı haberler üzerine şu açıklamayı yaptı:Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın eski tarihli sayaçlar için son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak belirlediği iddiasının yanlış olduğu belirtildi.Sayaçların kalibrasyonu 10 yılda bir yapılıyorGAZBİR, sayaçlara ilişkin teknik sürecin şu şekilde işlediğini vurguladı:Bu nedenle abonelerin sayaç değişimi konusunda herhangi bir işlem yapma zorunluluğu bulunmuyor.'Aboneden ücret veya başvuru istenmesi söz konusu değil'Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:“Türkiye genelinde doğal gaz abonelerinin doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon sürecinde herhangi bir bildirim ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.”
15.11.2025
Eski doğalgaz sayaçlarını yenilemeyen abonelere 10 bin TL ceza verileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 31 Aralık 2025 tarihine kadar sayaçların değiştirilmesi gerektiğine ilişkin haberler sonrası Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), konuya dair açıklama yaptı.
GAZBİR, bazı basın organlarında yer alan “45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza” başlıklı haberler üzerine şu açıklamayı yaptı:
Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın eski tarihli sayaçlar için son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak belirlediği iddiasının yanlış olduğu belirtildi.

Sayaçların kalibrasyonu 10 yılda bir yapılıyor

GAZBİR, sayaçlara ilişkin teknik sürecin şu şekilde işlediğini vurguladı:
Doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonu, Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında,
Her 10 yılda bir,
Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır.
Bu nedenle abonelerin sayaç değişimi konusunda herhangi bir işlem yapma zorunluluğu bulunmuyor.

'Aboneden ücret veya başvuru istenmesi söz konusu değil'

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye genelinde doğal gaz abonelerinin doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon sürecinde herhangi bir bildirim ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.”
