Eski doğalgaz sayacını değiştirmeyenlere para cezası geliyor: Son tarih açıklandı
Eski doğalgaz sayaçlarını 31 Aralık 2025'e kadar değiştirmeyen abonelere 10 bin liraya kadar para cezası kesileceği belirtildi. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
doğal gaz
sanayi ve teknoloji bakanlığı
i̇dari para cezası
doğal gaz sayacı
doğalgaz
Eski doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesi için son tarih 31 Aralık 2025 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar sayaçlarını yenilemeyen abonelere 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.31 Aralık son gün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eski tarihli doğalgaz sayaçlarının son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak duyurdu. Bakanlık, yeni yılda bu sayaçları kullanmaya devam eden abonelerin idari para cezasıyla karşılaşacağını açıkladı.2023 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği doğrultusunda, 2014-2019 döneminde piyasaya arz edilen veya son muayenesi bu yıllarda yapılan sayaçlar için son kullanım tarihi aynı şekilde 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre dağıtım şirketleri, 2014-2019 yılları arasında üretilen doğalgaz sayaçlarını yıl sonuna kadar sökmek ve geçerli muayenesi bulunan yeni sayaçlarla değiştirmek zorunda. Böylece kullanım süresi dolmuş sayaçların sistemde kalması engellenecek.10 bin liraya varan para cezası kesilecek31 Aralık 2025’e kadar değişim işlemini tamamlamayan aboneler, 2026’da başlayacak denetimlerle birlikte yönetmeliğe aykırı kullanım nedeniyle “10 bin liraya varan” idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.Yeni yılda sayacını yenilemeyen aboneler hakkında “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” fişi kapsamında idari işlem uygulanacak. Ayrıca, sayaç listelerini belirtilen süre içinde bildirmeyen ya da eksik-hatalı bildiren kullanıcılar için de yaptırımlar devreye alınacak.
türki̇ye
