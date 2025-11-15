Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutladı: 'Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutladı: 'Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutlayarak, "Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutlayarak, 'Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutlayarak, "Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."
