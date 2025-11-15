https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-kibrisin-kurulusun-42-yilini-kutladi-1101029082.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutladı: 'Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutladı: 'Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutlayarak, 'Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz'... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-15T14:40+0300

2025-11-15T14:40+0300

2025-11-15T15:00+0300

türki̇ye

kuzey kıbrıs

kktc

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100978457_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_3f3198c43d13654c85fb957b4ddc57e5.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 42. yılını kutlayarak, "Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhurman-ilk-kez-ankarada-erdogan-resmi-toren-ile-karsiladi-1100975459.html

türki̇ye

kuzey kıbrıs

kktc

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kıbrıs, kktc, recep tayyip erdoğan