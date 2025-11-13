https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhurman-ilk-kez-ankarada-erdogan-resmi-toren-ile-karsiladi-1100975459.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ilk kez Ankara'da: Erdoğan resmi tören ile karşıladı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman ilk kez Ankara'da: Erdoğan resmi tören ile karşıladı
16:23 13.11.2025 (güncellendi: 16:26 13.11.2025)
19 Ekim seçimlerinin ardından göreve başlayan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Erhürman, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de resmi törenle karşılandı. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve gelişinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Ankara’ya gelen Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen resmi törenle karşılandı.
Ankara’ya ulaşan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında atlı birliklerin eşlik ettiği törenle karşılandı. Protokol kapsamında iki lider tören alanındaki yerini aldı; ardından İstiklal Marşı ve 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
Karşılama, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapan üst düzey devlet protokolüne uygun şekilde yapıldı.