Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/bos-arazide-bulunan-bebegin-olumunde-anne-tutuklandi-1101028471.html
Boş arazide bulunan bebeğin ölümünde anne tutuklandı
Boş arazide bulunan bebeğin ölümünde anne tutuklandı
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde boş arazide göbek bağı yeni kesilmiş halde bulunan bebek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T14:18+0300
2025-11-15T14:18+0300
türki̇ye
bebek
çanakkale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101028007_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cda2470d7fe1805acb997adf4f3c6286.jpg
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 Kasım’da boş arazide bulunan bebek cesedi ile ilgili gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan kadın, bugün adliyeye sevk edildi.Köylüler arazide bebeğin cesedini bulduErecek köyü Yayyeri mevkisi yakınlarında hayvan otlatan köylüler, 2 Kasım’da arazi üzerinde hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Durum hemen köy muhtarlığı, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin göbek bağı yeni kesilmiş kız bebeğe ait olduğunu tespit etti. İlk bulgular, bebeğin yakın zamanda dünyaya geldiğini ortaya koydu.Anne 11 Kasım’da gözaltına alınmıştıYapılan incelemeler ve yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesi olduğu belirlenen kadın, 11 Kasım’da gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.Hakimlik, annenin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/bakanlik-uyardi-yenilenmis-cep-telefonu-alanlar-dikkat-1101027265.html
türki̇ye
bebek
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0f/1101028007_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_68cda792b7e2788f09230cff3b18e644.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bebek, çanakkale
bebek, çanakkale

Boş arazide bulunan bebeğin ölümünde anne tutuklandı

14:18 15.11.2025
© AA / Mehmet YavaşÇanakkale'de boş arazide bebek cesedi bulundu
Çanakkale'de boş arazide bebek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© AA / Mehmet Yavaş
Abone ol
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde boş arazide göbek bağı yeni kesilmiş halde bulunan bebek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Olaydan dokuz gün sonra gözaltına alınan annenin jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 Kasım’da boş arazide bulunan bebek cesedi ile ilgili gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan kadın, bugün adliyeye sevk edildi.

Köylüler arazide bebeğin cesedini buldu

Erecek köyü Yayyeri mevkisi yakınlarında hayvan otlatan köylüler, 2 Kasım’da arazi üzerinde hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Durum hemen köy muhtarlığı, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin göbek bağı yeni kesilmiş kız bebeğe ait olduğunu tespit etti. İlk bulgular, bebeğin yakın zamanda dünyaya geldiğini ortaya koydu.

Anne 11 Kasım’da gözaltına alınmıştı

Yapılan incelemeler ve yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesi olduğu belirlenen kadın, 11 Kasım’da gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.
Hakimlik, annenin tutuklanmasına karar verdi.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
EKONOMİ
Bakanlık uyardı: Yenilenmiş cep telefonu alanlar dikkat
13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала