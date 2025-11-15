Boş arazide bulunan bebeğin ölümünde anne tutuklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/bos-arazide-bulunan-bebegin-olumunde-anne-tutuklandi-1101028471.html

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde boş arazide göbek bağı yeni kesilmiş halde bulunan bebek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı...

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 Kasım’da boş arazide bulunan bebek cesedi ile ilgili gözaltına alınan anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan kadın, bugün adliyeye sevk edildi.Köylüler arazide bebeğin cesedini bulduErecek köyü Yayyeri mevkisi yakınlarında hayvan otlatan köylüler, 2 Kasım’da arazi üzerinde hareketsiz yatan bir bebek fark etti. Durum hemen köy muhtarlığı, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin göbek bağı yeni kesilmiş kız bebeğe ait olduğunu tespit etti. İlk bulgular, bebeğin yakın zamanda dünyaya geldiğini ortaya koydu.Anne 11 Kasım’da gözaltına alınmıştıYapılan incelemeler ve yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesi olduğu belirlenen kadın, 11 Kasım’da gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.Hakimlik, annenin tutuklanmasına karar verdi.

