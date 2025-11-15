Türkiye
Bakanlık uyardı: Yenilenmiş cep telefonu alanlar dikkat
Bakanlık uyardı: Yenilenmiş cep telefonu alanlar dikkat
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firma hakkında, tüketicilerin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. 15.11.2025
Yenilenmiş cep telefonu ticareti yapan bir firma hakkında CİMER ve e-Devlet üzerinden yapılan yoğun şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı ise yenilenmiş cep telefonu alınırken mutlaka Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Tüketici şikayetleri soruşturma başlattıTicaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firma hakkında tüketici şikayetlerinin artması üzerine inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu şirketin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Yenileme Yetki Belgesi” sahibi olduğu ve yetkili yenileme merkezi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.Açıklamada vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden ulaştırdığı şikayetlere ilişkin şunlar kaydedildi:" Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici başvurularında; kullanılmış malların değerleme ve bedel ödeme işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak, çalıntı ürünlerin yenilendiği, yenileme işlemlerinde yapılan parça değişikliklerinin veya uygulamaların sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı, ilan ve reklamlarda yer alan iddialara aykırı uygulamalar bulunduğu yönünde şikayetler yer almaktadır."Bakanlık, söz konusu şirket hakkında Ticaret Müfettişleri tarafından yürütülen inceleme ve denetimlerin sürdüğünü belirtti.Yenileme Yetki Belgesi uyarısında bulunduBakanlık ayrıca vatandaşlara yenilenmiş ürün satın alırken mutlaka Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri ve yaşanabilecek mağduriyetlerde Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden başvuru yapmaları çağrısında bulundu.
13:23 15.11.2025
Yenilenmiş cep telefonu ticareti yapan bir firma hakkında CİMER ve e-Devlet üzerinden yapılan yoğun şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı ise yenilenmiş cep telefonu alınırken mutlaka Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Tüketici şikayetleri soruşturma başlattı

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firma hakkında tüketici şikayetlerinin artması üzerine inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu şirketin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Yenileme Yetki Belgesi” sahibi olduğu ve yetkili yenileme merkezi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.
Açıklamada vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden ulaştırdığı şikayetlere ilişkin şunlar kaydedildi:
" Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici başvurularında; kullanılmış malların değerleme ve bedel ödeme işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak, çalıntı ürünlerin yenilendiği, yenileme işlemlerinde yapılan parça değişikliklerinin veya uygulamaların sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı, ilan ve reklamlarda yer alan iddialara aykırı uygulamalar bulunduğu yönünde şikayetler yer almaktadır."
Bakanlık, söz konusu şirket hakkında Ticaret Müfettişleri tarafından yürütülen inceleme ve denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Yenileme Yetki Belgesi uyarısında bulundu

Bakanlık ayrıca vatandaşlara yenilenmiş ürün satın alırken mutlaka Yenileme Yetki Belgesi bulunan firmaları tercih etmeleri ve yaşanabilecek mağduriyetlerde Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden başvuru yapmaları çağrısında bulundu.
