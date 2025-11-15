https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/avrupa-ulkeleri-ukraynali-multecileri-interpol-uzerinden-geri-gondermeye-basladi-1101033908.html

İtalyan gazetesi L’AntiDiplomatico, bazı AB ülkelerinin Ukraynalı mültecilerin iadesi için Interpol mekanizmalarını kullanmaya başladığını öne sürdü. 15.11.2025, Sputnik Türkiye

L’AntiDiplomatico’nun haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukraynalı mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için Interpol kanallarını kullanmaya yönelik bir strateji geliştirdi. Gazetenin iddiasına göre Interpol, Kiev’in Avrupa çapında Ukraynalı mültecileri “uydurulmuş suçlamalarla” aramasına yardımcı oluyor.Haberde, Ukraynalı siyaset bilimci Aleksandr Semçenko’ya atıfla, söz konusu yöntemin halihazırda Polonya, Fransa ve Almanya’da uygulandığı belirtildi. Semçenko’nun açıklamasına göre Ukrayna’da herhangi bir ceza maddesi üzerinden dosya açılıyor, ardından Interpol’e arama ve iade talebi gönderilerek kişilerin Avrupa ülkelerinden teslimi sağlanıyor.L’AntiDiplomatico, suçlamaların yağma, cinayet, trafik kazası gibi fiilleri kapsadığını; ancak iddia edilen kişilerin bu olayların yaşandığı dönemde Ukrayna’da dahi olmayabileceğini belirterek, “Sonuçta cepheye gönderilecek kişilerden söz ediliyor. Bulundukları ülkelerin hükümetleri ise bu insanları ilk fırsatta ‘ateşe' atacak” ifadelerine yer verdi.

