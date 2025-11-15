https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/arjantinde-sanayi-bolgesinde-art-arda-patlamalar-alevler-20-metreyi-asti-20-yarali-1101030401.html

Arjantin’de sanayi bölgesinde art arda patlamalar: Alevler 20 metreyi aştı, 20 yaralı

Arjantin'de sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 20 kişi yaralandı. Yangının çıktığı bölgenin yakınlarında bulunan Ministro Pistarini Havalimanı'nda bazı... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Arjantin’in Buenos Aires kenti yakınlarındaki Ezeiza’da bulunan Carlos Spegazzini sanayi bölgesinde Cuma gecesi henüz nedeni bilinmeyen bir dizi patlama meydana geldi. Yerel basına göre, olayda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.Ezeiza Belediye Başkanı Gaston Granados, patlamaların ardından başlayan yangının birden fazla fabrikayı etkilediğini ve alevlerin yer yer 20 metreye kadar yükseldiğini belirtti.Patlamadan yükselen yoğun duman, çevrede görüş mesafesini ciddi ölçüde düşürdü. Bu nedenle Arjantin’in en yoğun havalimanlarından Ministro Pistarini Uluslararası Havalimanı’na inmesi planlanan bazı uçuşlar gecikti veya başka noktalara yönlendirildi.'Yangının kaynağı kimyasal deposu olabilir'Yetkililer, patlamaların kesin nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak ilk değerlendirmelere göre yangının tarım kimyasalları üreten bir şirkete ait depoda başlamış olabileceğini ifade etti. Bölgedeki beş tesisin etkilendiği, bunlar arasında plastik üretim fabrikalarının da bulunduğu aktarıldı.Yerel medya, yaralıların çoğunun bölge sakinleri olduğunu ve patlamanın yarattığı şok dalgasıyla kırılan camlardan ve hafif yanıklardan etkilendiklerini bildirdi.Acil durum planları devredeBuenos Aires Eyaleti Sağlık Bakanlığı, hastanelerin koordineli şekilde çalıştığını ve yaralıların durumuna göre farklı merkezlere yönlendirildiğini duyurdu. Olay yerine yakın hastanelerde büyük ölçekli acil durum planının devreye alındığı açıklandı.

