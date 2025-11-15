https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/anne-ve-iki-cocugunun-hayatini-kaybettigi-facia-sonrasinda-uzmani-acikladi-sokakta-ne-yenmez-1101026572.html

Anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği facia sonrasında uzmanı açıkladı: Sokakta ne yenmez?

Anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği facia sonrasında uzmanı açıkladı: Sokakta ne yenmez?

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği olay sonrasında açıklama yapan Prof. Dr...

Tatil için geldikleri İstanbul'da yedikleri yemek sonrasında aynı aileden iki çocuk ve anneleri hayatlarını kaybetti, babanın ise yaşam mücadelesi sürüyor. Feci olay sonrasında ise herkesin aklına sokaktan ne yenmez sorusu geldi. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu tek tek anlattı. 10 riskli yiyeceği sıraladı: 'Ölüme kadar götürür'Sosyal medya hesabından sokaktan yenmemesi gereken 10 yiyeceği anlatan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, neden yenmemesi gerektiğini de açıkladı. Yılancıoğlu yaptığı paylaşımda, 'Sokaktan ne yenmez? Çünkü hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide fesadı + enfeksiyon riski doğurur, ölüme kadar götürür!' ifadelerini kullandı. 1) Açıkta satılan midye: Kum, bakteri, ağır metal… En çok zehirlenme buradan çıkar. 2) Açıkta dökülen kokoreç / ciğer: Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella + kampilobakter davetiye.3) Açık tezgâhta kesilmiş meyve: Bıçak, tahta, su = bakteri kokteyli.4) Açıkta kalan soslar (mayonez, ketçap, yoğurt sos): Isınmış sos = toksin üreten bakteriler.5) Açıkta bekleyen balık-ekmek: Balık + sıcak hava = histamin zehirlenmesi riski.6) Açıkta kızartılan patates / börek: Yağın kaçıncı kez kullanıldığı meçhul → oksitlenmiş yağ + trans yağ yükü.7) “Dumanı üzerinde olmayan” döner: Alttaki-etler ısınmamışsa E.coli.8) Yıkanmamış yeşillik kullanılan tost/sandviç, salata: Su kaynağı şüpheliyse parazit riski9) Açıkta satılan sütlü tatlı: Süt, sıcak hava ve zaman = gıda zehirlenmesinin kralı10) Kimliği belirsiz şerbetli tatlılar: Şerbet saatlerce dışarıda → maya ve bakteri mis gibi ürer, en sevdikleri ortam.

