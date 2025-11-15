https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/ankaralilar-dikkat-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1101030294.html
Ankaralılar dikkat: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın gerçekleşecek bir etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu akşam saat 21.00'den itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Hangi yollar kapatılacak?Kapatılacak yollar açıklandıAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 09.00'da düzenlenecek program nedeniyle, bugün saat 21.00'den sonra Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı ile Baruthane kavşakları arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.
