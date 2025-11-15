https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/ankaralilar-dikkat-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1101030294.html

Ankaralılar dikkat: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankaralılar dikkat: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da yarın gerçekleşecek bir etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. 15.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-15T16:02+0300

2025-11-15T16:02+0300

2025-11-15T16:02+0300

türki̇ye

ankara

kapalı yollar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060976761_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bda30dbf280484def988e55782e904ca.jpg

Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bu akşam saat 21.00'den itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Hangi yollar kapatılacak?Kapatılacak yollar açıklandıAnkara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 09.00'da düzenlenecek program nedeniyle, bugün saat 21.00'den sonra Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı ile Baruthane kavşakları arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-hafta-sonu-baslayacak-takmayanlar-trafige-cikamayacak-1100915592.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, kapalı yollar