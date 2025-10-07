Türkiye
Sırbistan lideri Vucic, ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımları ile ilgili durumu Rusya ile görüşecek
Sırbistan lideri Vucic, ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımları ile ilgili durumu Rusya ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin Rus-Sırp ortak girişimi Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne yönelik yaptırımları konusunda Rusya ile görüşeceğini belirtti. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen ABD’nin Rus-Sırp ortak girişimi olan Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne (NIS) yönelik yaptırımları konusunda Washington ile konuşacak bir şeyin kalmadığını, diyaloğun Rusya ile devam edeceğini ve ‘zor kararlar’ alınacağını ifade etti.Vucic, “Bütün bunlardan çıkmak zor olacak, birçok sorun olacak ve muhtemelen zor kararlar alınacak. Ancak ülkemizi korumaya çalışacağız. Öte yandan, şirketin çok sayıda işçiyi işten çıkarmamasını umuyorum, göreceğiz. Her halükarda her şeyi Ruslarla konuşacağız. Amerikalılara gelince, onlarla tartışılacak bir şey kalmadı, onlar hedeflerine ulaştı ve Avrupalılar Amerikan yaptırımlarını destekleyecek” diye konuştu.Sırp lider, ileride Hırvatistan'dan JANAF Trans-Adriyatik petrol boru hattı üzerinden yapılan ham petrol sevkiyatının kesilmesini, ardından da şirketin banka ödemelerinde sorunlar yaşamasını beklediğini sözlerine ekledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin Rus-Sırp ortak girişimi Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne yönelik yaptırımları konusunda Rusya ile görüşeceğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen ABD’nin Rus-Sırp ortak girişimi olan Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne (NIS) yönelik yaptırımları konusunda Washington ile konuşacak bir şeyin kalmadığını, diyaloğun Rusya ile devam edeceğini ve ‘zor kararlar’ alınacağını ifade etti.
Vucic, “Bütün bunlardan çıkmak zor olacak, birçok sorun olacak ve muhtemelen zor kararlar alınacak. Ancak ülkemizi korumaya çalışacağız. Öte yandan, şirketin çok sayıda işçiyi işten çıkarmamasını umuyorum, göreceğiz. Her halükarda her şeyi Ruslarla konuşacağız. Amerikalılara gelince, onlarla tartışılacak bir şey kalmadı, onlar hedeflerine ulaştı ve Avrupalılar Amerikan yaptırımlarını destekleyecek” diye konuştu.
Sırp lider, ileride Hırvatistan'dan JANAF Trans-Adriyatik petrol boru hattı üzerinden yapılan ham petrol sevkiyatının kesilmesini, ardından da şirketin banka ödemelerinde sorunlar yaşamasını beklediğini sözlerine ekledi.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
DÜNYA
Vucic: Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak
29 Ağustos, 04:45
