https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/sirbistan-lideri-vucic-abdnin-nise-yonelik-yaptirimlari-ile-ilgili-durumu-rusya-ile-gorusecek-1099993808.html

Sırbistan lideri Vucic, ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımları ile ilgili durumu Rusya ile görüşecek

Sırbistan lideri Vucic, ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımları ile ilgili durumu Rusya ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin Rus-Sırp ortak girişimi Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne yönelik yaptırımları konusunda Rusya ile görüşeceğini belirtti. 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T16:07+0300

2025-10-07T16:07+0300

2025-10-07T16:07+0300

dünya

sırbistan

aleksandar vucic

abd

yaptırım

washington

trans-adriyatik boru hattı

hırvatistan

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099993476_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_2f671bcccb6b9406823c72575eb77368.png

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen ABD’nin Rus-Sırp ortak girişimi olan Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne (NIS) yönelik yaptırımları konusunda Washington ile konuşacak bir şeyin kalmadığını, diyaloğun Rusya ile devam edeceğini ve ‘zor kararlar’ alınacağını ifade etti.Vucic, “Bütün bunlardan çıkmak zor olacak, birçok sorun olacak ve muhtemelen zor kararlar alınacak. Ancak ülkemizi korumaya çalışacağız. Öte yandan, şirketin çok sayıda işçiyi işten çıkarmamasını umuyorum, göreceğiz. Her halükarda her şeyi Ruslarla konuşacağız. Amerikalılara gelince, onlarla tartışılacak bir şey kalmadı, onlar hedeflerine ulaştı ve Avrupalılar Amerikan yaptırımlarını destekleyecek” diye konuştu.Sırp lider, ileride Hırvatistan'dan JANAF Trans-Adriyatik petrol boru hattı üzerinden yapılan ham petrol sevkiyatının kesilmesini, ardından da şirketin banka ödemelerinde sorunlar yaşamasını beklediğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/vucic-sirbistan-rusyaya-yaptirim-uygulamayacak-1098904608.html

sırbistan

abd

washington

hırvatistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, aleksandar vucic, abd, yaptırım, washington, trans-adriyatik boru hattı, hırvatistan, rusya