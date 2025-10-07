https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/sirbistan-lideri-vucic-abdnin-nise-yonelik-yaptirimlari-ile-ilgili-durumu-rusya-ile-gorusecek-1099993808.html
Sırbistan lideri Vucic, ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımları ile ilgili durumu Rusya ile görüşecek
Sırbistan lideri Vucic, ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımları ile ilgili durumu Rusya ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin Rus-Sırp ortak girişimi Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne yönelik yaptırımları konusunda Rusya ile görüşeceğini belirtti. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T16:07+0300
2025-10-07T16:07+0300
2025-10-07T16:07+0300
dünya
sırbistan
aleksandar vucic
abd
yaptırım
washington
trans-adriyatik boru hattı
hırvatistan
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099993476_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_2f671bcccb6b9406823c72575eb77368.png
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen ABD’nin Rus-Sırp ortak girişimi olan Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne (NIS) yönelik yaptırımları konusunda Washington ile konuşacak bir şeyin kalmadığını, diyaloğun Rusya ile devam edeceğini ve ‘zor kararlar’ alınacağını ifade etti.Vucic, “Bütün bunlardan çıkmak zor olacak, birçok sorun olacak ve muhtemelen zor kararlar alınacak. Ancak ülkemizi korumaya çalışacağız. Öte yandan, şirketin çok sayıda işçiyi işten çıkarmamasını umuyorum, göreceğiz. Her halükarda her şeyi Ruslarla konuşacağız. Amerikalılara gelince, onlarla tartışılacak bir şey kalmadı, onlar hedeflerine ulaştı ve Avrupalılar Amerikan yaptırımlarını destekleyecek” diye konuştu.Sırp lider, ileride Hırvatistan'dan JANAF Trans-Adriyatik petrol boru hattı üzerinden yapılan ham petrol sevkiyatının kesilmesini, ardından da şirketin banka ödemelerinde sorunlar yaşamasını beklediğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/vucic-sirbistan-rusyaya-yaptirim-uygulamayacak-1098904608.html
sırbistan
abd
washington
hırvatistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099993476_76:0:1064:741_1920x0_80_0_0_68430f51dc88f015f6ab6745fb3571cf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sırbistan, aleksandar vucic, abd, yaptırım, washington, trans-adriyatik boru hattı, hırvatistan, rusya
sırbistan, aleksandar vucic, abd, yaptırım, washington, trans-adriyatik boru hattı, hırvatistan, rusya
Sırbistan lideri Vucic, ABD'nin NIS'e yönelik yaptırımları ile ilgili durumu Rusya ile görüşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin Rus-Sırp ortak girişimi Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne yönelik yaptırımları konusunda Rusya ile görüşeceğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen ABD’nin Rus-Sırp ortak girişimi olan Sırbistan Petrol Endüstrisi'ne (NIS) yönelik yaptırımları konusunda Washington ile konuşacak bir şeyin kalmadığını, diyaloğun Rusya ile devam edeceğini ve ‘zor kararlar’ alınacağını ifade etti.
Vucic, “Bütün bunlardan çıkmak zor olacak, birçok sorun olacak ve muhtemelen zor kararlar alınacak. Ancak ülkemizi korumaya çalışacağız. Öte yandan, şirketin çok sayıda işçiyi işten çıkarmamasını umuyorum, göreceğiz. Her halükarda her şeyi Ruslarla konuşacağız. Amerikalılara gelince, onlarla tartışılacak bir şey kalmadı, onlar hedeflerine ulaştı ve Avrupalılar Amerikan yaptırımlarını destekleyecek” diye konuştu.
Sırp lider, ileride Hırvatistan'dan JANAF Trans-Adriyatik petrol boru hattı üzerinden yapılan ham petrol sevkiyatının kesilmesini, ardından da şirketin banka ödemelerinde sorunlar yaşamasını beklediğini sözlerine ekledi.