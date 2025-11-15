https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/abd-kongresi-trump-dondurulan-rus-varliklarinin-yarisina-el-koyabilir-1101022764.html
ABD Kongresi: Trump, dondurulan Rus varlıklarının yarısına el koyabilir
ABD Kongresi: Trump, dondurulan Rus varlıklarının yarısına el koyabilir
15.11.2025
ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Başkan Donald Trump’ın 2026–2028 yılları arasında, Amerikan yargı yetkisi altında bulunan toplam 5 milyar dolarlık dondurulmuş Rus egemen varlıklarının yarısına el koyabileceğini değerlendirdi.
Kurumun yaptığı analiz, ABD’nin kontrolündeki toplam Rus varlıklarına ‘yaklaşık 5 milyar dolara’ dayanıyor. Bu değerlendirme, Kongre tarafından “REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025” (2025 Ukraynalılar İçin REPO Uygulama Yasası) adlı tasarının kabul edilmesi ihtimaline göre yapıldı. Bu yasa, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına nasıl kullanılacağını düzenliyor.
Bütçe Ofisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bütçe Ofisi’nin değerlendirmesine göre, federal hükümetin Rusya Federasyonu’na ait varlıklara el koyması için yüzde 50 oranında bir ihtimal bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2026–2028 döneminde Rusya’nın egemen varlıklarından 2,5 milyar doların müsadere edileceği varsayılmaktadır.”
Açıklamada ayrıca, Trump’ın böyle bir adıma gerçekten başvurup başvurmayacağı konusunda önemli bir belirsizlik bulunduğu vurgulandı. Beyaz Saray’ın bu yönde bir karar alması halinde, söz konusu miktarın yaklaşık 300 milyon dolarının, Ukrayna’ya ekonomik ve insani destek için harcanmadan önce kısa süreli olarak ABD Hazine tahvillerine yatırılacağı belirtildi.
Bu yatırımlardan elde edilecek faiz gelirlerinin, varlıklara el konulmasından sonraki yıldan itibaren ek bir bütçe tahsisine ihtiyaç kalmaksızın Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılabileceği ifade edildi. Ayrıca Bütçe Ofisi, söz konusu yasa tasarısının kabul edilmesinin 2026–2035 yılları arasında doğrudan devlet harcamalarını 10 milyon dolar artıracağını öngörüyor.