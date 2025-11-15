https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/abd-kongresi-trump-dondurulan-rus-varliklarinin-yarisina-el-koyabilir-1101022764.html

ABD Kongresi: Trump, dondurulan Rus varlıklarının yarısına el koyabilir

ABD Kongresi: Trump, dondurulan Rus varlıklarının yarısına el koyabilir

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Trump’ın 2026–2028 döneminde dondurulmuş Rus varlıklarının yarısına, yani yaklaşık 2.5 milyar dolara el koyabileceğini öngördü. 15.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-15T05:40+0300

2025-11-15T05:40+0300

2025-11-15T05:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099764499_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e984f026fdae71668341e2227850ef09.jpg

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Başkan Donald Trump’ın 2026–2028 yılları arasında, Amerikan yargı yetkisi altında bulunan toplam 5 milyar dolarlık dondurulmuş Rus egemen varlıklarının yarısına el koyabileceğini değerlendirdi.Kurumun yaptığı analiz, ABD’nin kontrolündeki toplam Rus varlıklarına ‘yaklaşık 5 milyar dolara’ dayanıyor. Bu değerlendirme, Kongre tarafından “REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025” (2025 Ukraynalılar İçin REPO Uygulama Yasası) adlı tasarının kabul edilmesi ihtimaline göre yapıldı. Bu yasa, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına nasıl kullanılacağını düzenliyor.Bütçe Ofisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Açıklamada ayrıca, Trump’ın böyle bir adıma gerçekten başvurup başvurmayacağı konusunda önemli bir belirsizlik bulunduğu vurgulandı. Beyaz Saray’ın bu yönde bir karar alması halinde, söz konusu miktarın yaklaşık 300 milyon dolarının, Ukrayna’ya ekonomik ve insani destek için harcanmadan önce kısa süreli olarak ABD Hazine tahvillerine yatırılacağı belirtildi.Bu yatırımlardan elde edilecek faiz gelirlerinin, varlıklara el konulmasından sonraki yıldan itibaren ek bir bütçe tahsisine ihtiyaç kalmaksızın Ukrayna’ya destek amacıyla kullanılabileceği ifade edildi. Ayrıca Bütçe Ofisi, söz konusu yasa tasarısının kabul edilmesinin 2026–2035 yılları arasında doğrudan devlet harcamalarını 10 milyon dolar artıracağını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/trump-nukleer-denemeler-yapacagiz-1101022336.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, ukrayna