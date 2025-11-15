https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/abd-bazi-tarimsal-urunlere-gumruk-vergisi-muafiyeti-getirdi-1101021849.html

ABD bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti getirdi

ABD bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti getirdi

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, 13 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere bazı tarımsal ürünlerde karşılıklı tarifeleri kaldırma kararı aldı. 15.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-15T02:37+0300

2025-11-15T02:37+0300

2025-11-15T02:37+0300

dünya

abd

ticaret bakanlığı

tarife

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090890868_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_79116462138d27d381a713948c067884.jpg

ABD yönetimi, 13 Kasım 2025’ten itibaren bazı tarımsal ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, bu yıl uygulamaya konulan karşılıklı tarifelerin kapsamının yeniden düzenlendiği belirtildi.Kararnamede, çeşitli ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin durumu ile belirli ürünlerdeki iç talep ve üretim kapasitesinin değerlendirildiği; bu analiz sonucunda özellikle bazı tarımsal ürünlerde tarife muafiyetinin gerekli görüldüğü ifade edildi.Muafiyetin 13 Kasım 2025’te yürürlüğe gireceği kaydedilirken, güncellenmiş ürün listesi kararname ekinde yayımlandı. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğinin süreci izlemeye devam edeceği ve gerektiğinde yeni adımlar atabileceği belirtildi.Kararname ekine göre tarife muafiyeti getirilen ürünler arasında sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/beyaz-saray-isvicreye-uygulanan-gumruk-vergileri-yuzde-39dan-yuzde-15e-dusuruldu-1101018789.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ticaret bakanlığı, tarife