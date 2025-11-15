Türkiye
ABD bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti getirdi
ABD bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti getirdi
ABD yönetimi, 13 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere bazı tarımsal ürünlerde karşılıklı tarifeleri kaldırma kararı aldı. 15.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, 13 Kasım 2025’ten itibaren bazı tarımsal ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, bu yıl uygulamaya konulan karşılıklı tarifelerin kapsamının yeniden düzenlendiği belirtildi.Kararnamede, çeşitli ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin durumu ile belirli ürünlerdeki iç talep ve üretim kapasitesinin değerlendirildiği; bu analiz sonucunda özellikle bazı tarımsal ürünlerde tarife muafiyetinin gerekli görüldüğü ifade edildi.Muafiyetin 13 Kasım 2025’te yürürlüğe gireceği kaydedilirken, güncellenmiş ürün listesi kararname ekinde yayımlandı. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğinin süreci izlemeye devam edeceği ve gerektiğinde yeni adımlar atabileceği belirtildi.Kararname ekine göre tarife muafiyeti getirilen ürünler arasında sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas yer alıyor.
ABD bazı tarımsal ürünlere gümrük vergisi muafiyeti getirdi

02:37 15.11.2025
© AATarım
Tarım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© AA
Abone ol
ABD yönetimi, 13 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere bazı tarımsal ürünlerde karşılıklı tarifeleri kaldırma kararı aldı.
ABD yönetimi, 13 Kasım 2025’ten itibaren bazı tarımsal ürünleri karşılıklı tarifelerden muaf tutacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, bu yıl uygulamaya konulan karşılıklı tarifelerin kapsamının yeniden düzenlendiği belirtildi.
Kararnamede, çeşitli ticaret ortaklarıyla yürütülen müzakerelerin durumu ile belirli ürünlerdeki iç talep ve üretim kapasitesinin değerlendirildiği; bu analiz sonucunda özellikle bazı tarımsal ürünlerde tarife muafiyetinin gerekli görüldüğü ifade edildi.
Muafiyetin 13 Kasım 2025’te yürürlüğe gireceği kaydedilirken, güncellenmiş ürün listesi kararname ekinde yayımlandı. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğinin süreci izlemeye devam edeceği ve gerektiğinde yeni adımlar atabileceği belirtildi.
Kararname ekine göre tarife muafiyeti getirilen ürünler arasında sığır eti, domates, kahve, muz, hindistancevizi, avokado ve ananas yer alıyor.
