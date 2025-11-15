https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/abd-baskani-trump-doneminde-bir-ilk-tayvana-330-milyon-dolarlik-silah-satisi-onaylandi-1101030729.html

ABD Başkanı Trump döneminde bir ilk: Tayvan’a 330 milyon dolarlık silah satışı onaylandı

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD Başkanı Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana Tayvan'a yapılacak ilk silah satışını onayladığını açıkladı.

ABD, Tayvan’a 330 milyon dolar değerinde savaş uçakları ve diğer hava araçları için yedek parça satışını onayladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Tayvan’a yönelik ilk satış niteliği taşıyan bu karar, Tayvan'da memnuniyetle karşılanırken Pekin'den tepki aldı.Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Önerilen satış, alıcının F-16, C-130 ve diğer uçaklardan oluşan filosunun operasyonel hazırlığını sürdürmesini sağlayarak mevcut ve gelecekteki tehditlerle karşılaşma kabiliyetini artıracaktır" cümlesi yer aldı.'Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın önemli bir köşe taşı'Tayvan'dan yapılan açıklamada, silah satışının mevcut yönetimin ilan ettiği ilk satış olduğunu belirtilerek ABD hükümetine, Tayvan’a yönelik düzenli silah satışları politikasını sürdürdüğü ve Tayvan’ın öz-savunma kapasitesini ve direncini artırmasını desteklediği için teşekkür edildi.Tayvan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Karen Kuo, yaptığı açıklamada, "Tayvan-ABD güvenlik ortaklığının derinleşmesi, Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın önemli bir köşe taşıdır” dedi.Silah satışına ilişkin yapılan açıklamada, yedek parçaların teminin hava kuvvetlerinin muharip hazırlığını korunmasına, hava savunmasını güçlendirilmesine, savunma direncini artırılmasına ve adanın Çin’in 'gri bölge tacizlerine' cevap verebilme kapasitesini yükseltmesine yardımcı olacağı dile getirildi.Taipei Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin uçak parçalarını satışı bir ay içinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.'Asla aşılmaması gereken birinci kırmızı çizgi'Pekin, ABD’nin özerk yönetime sahip adaya silah sağlamasının Çin’in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ihlal ettiğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yaptığı basın açıklamasında, Pekin’in Tayvan’a yapılan ABD silah satışını 'kınadığını ve buna karşı çıktığını' dile getirerek bunun Çin’in güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu ve 'Tayvan bağımsızlığı’ yanlısı ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini vurguladı.Sözcü, Tayvan meselesinin 'Çin-ABD ilişkilerinde asla aşılmaması gereken birinci kırmızı çizgi' olduğunu belirtti.Resmi olarak ABD, Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Tek Çin politikasını desteklediğini öne sürüyor.Eylül ayında Washington Post, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme öncesinde Taipei’ye yönelik 400 milyon dolarlık silah satışını engellediğini bildirmişti.Trump, CBS’in '60 Minutes' programına yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda Güney Kore’de gerçekleştirilen Şi ile görüşmelerinin odağında ticaretin bulunduğunu, Tayvan meselesinin ise 'hiç gündeme gelmediğini' söylemişti.

