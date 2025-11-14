https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/cin-savunma-bakanligi-tarihten-ders-cikarin-diyerek-japonyayi-uyardi-bedelini-agir-sekilde-1101011716.html

Çin Savunma Bakanlığı, 'tarihten ders çıkarın' diyerek Japonya'yı uyardı: 'Bedelini ağır şekilde ödersiniz'

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Japonya’yı Tayvan Boğazı’ndaki duruma askeri müdahalede bulunmaması konusunda uyardı. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Japonya’yı Tayvan Boğazı’ndaki duruma askeri müdahalede bulunmaması konusunda uyararak aksi halde bunun kaçınılmaz bir yenilgiyle sonuçlanacağını söyledi.Çin Savunma Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Jiang Bin, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.Savunma Bakanlığı yetkilisi Bin açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Bedelini ağır şekilde öderler'Japonya'nın açıklamalarını 'son derece sorumsuz ve tehlikeli' olarak nitelendiren Bin, söz konusu bu açıklamaların savaş sonrası dünya düzenine meydan okumak olduğunu dile getirerek Tayvan’ın bağımsızlığından yana olan güçlere yanlış sinyaller gönderildiğini ve olumsuz sonuçlar doğurduğu konusunda uyarıda bulundu.Bin açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:Savunma Bakanlığı Temsilcisi ayrıca Tayvan meselesinin Çin’in iç işi olduğunu ve dış müdahaleye tahammül edilmeyeceğini belirtti.Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gelmiştiÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Takaichi’nin ifadelerini kınayarak bunları 'açıkça kışkırtıcı' olarak nitelendirmiş ve açıklamaların Tayvan üzerinde Pekin’in egemenliğini tanıyan tek Çin ilkesini ihlal ettiğini vurgulamıştı.“Bu ifadeler Çin’in iç işlerine ağır bir müdahale niteliği taşımakta, Çin’in temel çıkarlarına meydan okumakta ve egemenliğini ihlal etmektedir” diyen Lin, Japonya’nın 'derhal bu tutumunu düzeltmesini ve bu vahim açıklamaları geri çekmesini' talep ederek aksi halde Tokyo’nun 'tüm sonuçlarına katlanacağını' dile getirmişti.Lin, 20. yüzyılın başlarında Japonya’nın defalarca sözde 'varoluşsal krizleri' askeri saldırganlığını haklı çıkarmak ve Asya’nın dört bir yanında savaş suçları işlemek için kullandığını hatırlatarak Takaichi’nin son açıklamalarının bu tarihi geçmişi yansıttığını vurgulamıştı. Japonya'ya 'militarizmin hatalarını tekrarlamaması' ve 'Çin ve Asya halklarının düşmanı haline gelmemesi' uyarısında bulunan Lin, Çin’in Tayvan meselesini nasıl çözeceğinin bir iç mesele olduğunu ve Japonya’nın müdahale girişimlerinin 'bir saldırı eylemi' teşkil edeceğini ve Çin’in 'güçlü bir şekilde misilleme yapmasına' yol açacağını dile getirmişti.Cuma günü Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong da Japonya’nın Çin Büyükelçisi Kenji Kanasugi’yi çağırarak Japonya Başbakanı'nın açıklamaları nedeniyle ciddi bir protesto iletmişti.Geçen hafta parlamentoda konuşan Takaichi, Çin’in Tayvan'ı 'zorla' yeniden birleştirmeye yönelik girişimlerinin Japonya’nın güvenlik mevzuatı çerçevesinde bir 'hayatta kalmayı tehdit eden durum' oluşturabileceğini ve Tokyo’nun askeri olarak karşılık vermesini tetikleyebileceğini dile getirmişti. Takaichi, söz konusu açıklamalarını geri çekmeyi reddetmiş ve bu sözlerin en kötü senaryo üzerinden ifade edildiğini dile getirerek gelecekte 'belirli senaryolar hakkında açık ifadeler kullanmaktan kaçınma' sözü vermişti.Daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sanae Takaichi ile yaptığı görüşmelerde Pekin’in, Japonya’nın yeni kabinesinin ikili işbirliğinin geliştirilmesi için Çin’e yönelik doğru bir algı oluşturmasını umduğunu ifade etmişti. Çin lideri, Tayvan ve tarih gibi temel konulara dair varılmış anlaşmalara iki tarafın da uyması gerektiğini, bunun Pekin-Tokyo ilişkileri için sağlam bir temel oluşturacağını vurgulamıştı.

