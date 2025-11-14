https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/zaharova-merz-ile-zelenskiy-arasindaki-diyalogu-tiye-aldi-1100999287.html
Zaharova, Merz ile Zelenskiy arasındaki diyaloğu ti'ye aldı
14.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinde giderek artan Ukraynalı mülteci sayısından şikayet etmesini iğneleyici bir üslupla ele aldı.Merz'in Zelenskiy'den vatandaşlarının Ukrayna'ya hizmet etmelerini sağlamasını istemesini ti'ye alan Zaharova, ikili arasındaki diyaloğun nasıl geliştiğine dair tahminini paylaştı.Zaharova, Telegram hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Merz, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından memnun olmadığını vurgulayarak hükümetin yerinden edilenler için ödemeleri azaltma planlarını da doğrulamıştı. Özellikle, Ukraynalıların artık sosyal yardımlardan yararlanamayacakları belirtilmişti.Birleşmiş Milletler verilerine göre, Şubat 2022’den bu yana yaklaşık 6.7 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. Bazı bölgeler büyük ölçüde boşaldı, genç nüfus ülkeyi terk ederken, yaşlılar çoğunlukla kaldı. BM, durumun ciddi endişe yarattığını belirtiyor.
